Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 gennaio 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 gennaio 2025 - Clara scoprirà dei soldi guadagnati da Perico e, parlando con Elvira, penserà che il giovane abbia intenzione di farle una bella sorpresa. La ciclista si illuderà che il fidanzato voglia farle la proposta di matrimonio con tanto di anello. Peccato però che il magazziniere-meccanico sia costretto a confessarle di aver speso il denaro per aiutare Irene a pagare il suo debito. La Boscolo ci rimarrà molto male ma non per il gesto altruista del ragazzo quanto per non essere stata informata della cosa e per averlo scoperto a cose fatte. Tra i due innamorati ci sarà aria di rottura. Intanto Umberto convincerà Adelaide a farsi visitare da uno specialista e Marcello si sentirà sempre più escluso dal rapporto tra la sua amata e il Commendatore, che pare aver riconquistato un ruolo importante nella sua vita. Concetta comincerà a sospettare che sua figlia Agata provi dei sentimenti per Roberto e la cosa la lascerà parecchio perplessa. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 gennaio 2025 - i pettegolezzi metteranno a dura prova la Graziani, che comincerà a risentire dello stress sia psicologicamente che fisicamente. Rosa, grazie all’aiuto di Raffaele, scoprirà qualcosa in più su Pino mentre Damiano sarà determinato a stanare i criminali responsabili della rapina ai danni di Viola. La Bruni, nel mentre, si riprenderà grazie al sostegno di sua madre a Ornella. Marina e Roberto tenteranno di limitare i danni provocati dall’incidente avvenuto sullo yacht di Burnett. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

