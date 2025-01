Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 gennaio 2025: Tra Clara e Alfredo cala il gelo ed è tutta colpa di Irene!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Clara scoprirà che Alfredo e Irene le hanno mentito e la cosa la farà soffrire moltissimo. Tra la Venere e Perico comincerà una grave crisi.

Le bugie hanno le gambe corte e possono far soffrire tantissimo; Alfredo lo scoprirà molto presto e ne pagherà il prezzo più caro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 22 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Clara scoprirà dei soldi guadagnati da Perico e, parlando con Elvira, penserà che il giovane abbia intenzione di farle una bella sorpresa. La ciclista si illuderà che il fidanzato voglia farle la proposta di matrimonio con tanto di anello. Peccato però che il magazziniere-meccanico sia costretto a confessarle di aver speso il denaro per aiutare Irene a pagare il suo debito. La Boscolo ci rimarrà molto male ma non per il gesto altruista del ragazzo quanto per non essere stata informata della cosa e per averlo scoperto a cose fatte. Tra i due innamorati ci sarà aria di rottura. Intanto Umberto convincerà Adelaide a farsi visitare da uno specialista e Marcello si sentirà sempre più escluso dal rapporto tra la sua amata e il Commendatore, che pare aver riconquistato un ruolo importante nella sua vita. Concetta comincerà a sospettare che sua figlia Agata provi dei sentimenti per Roberto e la cosa la lascerà parecchio perplessa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 gennaio 2025: Clara crede che Alfredo voglia farle la proposta

Il confronto tra Clara e Irene è stato intenso. La Cipriani ha mantenuto il segreto sul prestito che Alfredo le ha fatto ma soprattutto non ha trovato il coraggio di rivelare all’amica di provare ancora dei forti sentimenti per Perico. La capocommessa si è sentita in colpa per aver scritto la lettera d’amore al magazziniere e sta cercando in tutti i modi di riprenderla prima che lui la legga. La Boscolo ha ritrovato a fatica la calma e si è convinta di aver travisato tutto. Si sentirà ancora meglio quando verrà a scoprire della somma di denaro guadagnata dal suo innamorato e quanto Elvira le confesserà che il giovane ha in mente di farle una bella sorpresa. La Venere-ciclista penserà che il suo amato le abbia comprato un anello e voglia farle la proposta. Ma i suoi sogni si trasformeranno presto in un incubo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara scopre la verità su Alfredo e Irene

Clara si convincerà che Alfredo le abbia comprato un anello e voglia chiederle di sposarlo. La ragazza sarà veramente felice di questa nuova prospettiva della sua vita ma piomberà presto nella tristezza. Perico, vedendola così tanto entusiasta e convinta di convolare a nozze con lui, vorrà essere sincero e le confesserà di aver usato i soldi guadagnati dalla vendita del suo cambio, per aiutare Irene a pagare i suoi debiti. La Boscolo ci rimarrà molto male. A darle dispiacere sarà il fatto che Irene e Alfredo le hanno mentito sino a questo momento e che, se lei non avesse saputo del guadagno, probabilmente avrebbero continuato a farlo. Si sentirà tradita e pugnalata alle spalle, tanto da cominciare ad allontanarsi dal magazziniere-meccanico, creando tra loro una grossa e preoccupante frattura.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello sempre più escluso da Adelaide?

I malori di Adelaide stanno diventando sempre più frequenti e per questo preoccupanti. Umberto convincerà la contessa a farsi visitare da uno specialista e il loro rapporto continuerà a destare una certa preoccupazione in Marcello, che si sentirà sempre più escluso. Barbieri ha imposto un veto alla sua amata e si è mostrato completamente in disaccordo sul suo aiuto a Guarnieri. Sebbene la nobile voglia solo frenare Tancredi per il suo compagno è uno sbaglio sovvenzionare l’uomo che ha cercato di distruggerli. Cosa farà la contessa? Seguirà il suo cuore o le ragioni della sua famiglia? Intanto Concetta comincerà a capire che Agata prova dei sentimenti per Roberto e la cosa la preoccuperà.

