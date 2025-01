Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025: Clara pronta a lasciare Alfredo, colpa di Irene!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 20 al 24 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal20 al 24 gennaio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 20 gennaio 2025 a venerdì 24 gennaio 2025

Puntata in onda Lunedì 20 gennaio 2025

Messo alle strette dall’attacco di Rosa nel suo articolo contro di lui, Tancredi è costretto ad annunciare che non sposterà più all’estero la sua linea economica di Galleria Milano Moda. Ma la situazione non si sistemerà così facilmente. Nel frattempo, Matteo chiede aiuto ad Odile: devono comporre una canzone per Michelino che si appresta ad affrontare le nuove selezioni per lo Zecchino d’Oro. Irene, d’accordo con Alfredo, nasconde a Clara la questione del prestito e annuncia di aver ricevuto i soldi da suo padre. Clara, tuttavia, teme che tra Irene e Alfredo si sia riaccesa la passione dopo aver assistito al loro abbraccio e corre da Elvira per consigli. Quando Alfredo ottiene una proposta di lavoro vantaggiosa, Irene gli scrive una lettera: sarà una confessione d0amore? Adelaide, invece, è pronta ad appoggiare Umberto affinché possa riprendere il controllo della società ma Marcello non è d’accordo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 20 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 21 gennaio 2025

Irene si è pentita di aver scritto una lettera d’amore per Alfredo e decide di recuperarla prima che Perico la legga. Clara, intanto, chiede direttamente alla Cipriani informazioni sull’abbraccio e lei deve giustificarsi senza poterle dire dei soldi presi in prestito. Mentre per Agata c’è una bellissima sorpresa riguardo il fumetto che ha disegnato per il concorso al Ministero a sostengo del vaccino antipolio, Adelaide è raggiunta da pessime notizie e ha un mancamento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 22 gennaio 2025

Preoccupato, Umberto esorta Adelaide a fare una visita specialistica mentre Marcello si sente sempre più estromesso dalla sua fidanzata. Concetta è certa che Agata nutra dei sentimenti per Roberto mentre Clara scopre che Alfredo ha ricevuto dei soldi ma non le ha detto nulla. Perico si giustifica spiegandole di volerle fare una sorpresa e lei si convince che il suo fidanzato voglia regalarle un anello. Messo alle strette Alfredo confessa tutto e Clara si infuria al punto che la loro relazione precipita rovinosamente. Si lasceranno? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 22 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 23 gennaio 2025

Alfredo si presenta a casa di Clara dopo la loro brutta discussione ma Irene gli dice che lei se ne è andata. Agata inizia a far caso all’atteggiamento di Roberto e si convince che lui provi qualcosa per lei. Mimmo, nel frattempo, annuncia il so ritorno a Milano. Mentre Tancredi incontra Rosa e non riesce a nascondere di apprezzare il suo talento nonostante tutto, continuano le tensioni tra Adelaide e Marcello a causa delle attenzioni che la contessa riserva a Umberto. Proprio mentre sta per rifugiarsi a casa di Elvira e Salvo per riflettere, Clara si imbatte nella lettera che Irene ha scritto per Alfredo e che non è riuscita a recuperare in tempo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 23 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 24 gennaio 2025

Mentre Clara corre da Elvira per confessarle di aver trovato la lettera che Irene ha scritto ad Alfredo, Tancredi si ritrova a fare una promessa inaspettata a Rosa e Odile si imbatte in alcuni documenti che potrebbero segnare la fine per la sa famiglia. Odile chiede consiglio a Umberto mentre Marcello confida ad Adelaide che non si sente più in grado di gestire il suo patrimonio. Mentre Agata trova una scusa per invitare Roberto a cena con la sua famiglia, ma non si aspetta che Mimmo sia già a casa. Clara, invece, matura la sua scelta sul rapporto con Alfredo dopo tutto quello che è successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 24 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.