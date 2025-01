Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 gennaio 2025 - Clara chiederà alla Cipriani spiegazioni in merito all’abbraccio che ha visto tra lei e Perico. La capocommessa continuerà a mentirle, a fin di bene, ma soprattutto si pentirà della lettera d’amore che ha scritto e fatto recapitare al giovane. Deciderà quindi di riprenderla prima che lui la legga. Agata riceverà una bella notizia riguardante il fumetto con cui ha partecipato al concorso del Ministero mentre Adelaide si sentirà male… ancora una volta. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 gennaio 2025 - Marina e Roberto verranno travolti da una notizia sconvolgente. Sullo yacht di Burnett è avvenuto un incidente e i loro affari potrebbero risentirne pericolosamente. Mentre accadrà tutto questo Roberto cercherà di ricucire i suoi rapporti con Gagliotti. Vinicio si stupirà del comportamento gelido e rigido di Castrese. Tutto questo accadrà mentre il ragazzo si troverà in compagnia di Alice. Per Viola continueranno i guai. La Bruni riuscirà a uscire dalla situazione pericolosa in cui si è ritrovata? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

