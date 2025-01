Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2025: Clara e Irene a confronto. La Boscolo vuole la verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Clara chiederà a Irene di dirle la verità sull'abbraccio con Alfredo ma la Cipriani continuerà a mentire. Intanto Adelaide si sentirà di nuovo male.

Clara non riuscirà più a sopportare il mistero che aleggia su Irene e Alfredo e deciderà di scoprire cosa i due le nascondono. Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 21 gennaio 2025, alle ore 16.00, la Boscolo chiederà alla Cipriani spiegazioni in merito all’abbraccio che ha visto tra lei e Perico. La capocommessa continuerà a mentirle, a fin di bene, ma soprattutto si pentirà della lettera d’amore che ha scritto e fatto recapitare al giovane. Deciderà quindi di riprenderla prima che lui la legga. Agata riceverà una bella notizia riguardante il fumetto con cui ha partecipato al concorso del Ministero mentre Adelaide si sentirà male… ancora una volta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2025: Video Riassunto

Guarda il video riassunto qui sotto e leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 gennaio 2025 su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 21 gennaio 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 gennaio 2025: Clara vuole la verità

Irene e Alfredo stanno mentendo a Clara. I due hanno deciso di non dirle la verità sulla provenienza della somma di denaro per pagare il Fisco. La capocommessa, in accordo con il magazziniere, ha riferito alla sua amica che a darle il denaro per estinguere il suo debito è stato suo padre. Alfredo non vuole turbare la sua innamorata ma finirà per mettersi nei guai. Sì perché la Boscolo ha visto lui e Irene abbracciarsi e ha cominciato a pensare che tra loro possa esserci ancora del tenero. Stanca di essere tormentata dai dubbi, Clara chiederà alla sua amica e coinquilina di dirle la verità, nella speranza di essersi sbagliata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene si pente della lettera scritta ad Alfredo

Irene continuerà a mentire a Clara ma purtroppo per lei il suo atteggiamento tradirà che sta dicendo una bugia. La Boscolo non si rasserenerà per nulla, anzi avrà timore che il suo amato e la sua amica le stiano nascondendo un tradimento. La Cipriani intanto si pentirà di aver scritto e consegnato, una lettera d’amore ad Alfredo. Deciderà di riprendersela prima che il ragazzo la trovi e la legga. Ma farà in tempo oppure a trovarla sarà qualcun altro e le cose si metteranno molto male?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Adelaide sta male?

La situazione tra Clara, Alfredo e Irene è destinata a complicarsi. Molto presto alcune incomprensioni finiranno per mettere Perico in grande difficoltà con la Boscolo che, ve lo anticipiamo, prenderà delle decisioni molto dure. Intanto Agata riceverà una bella notizia sul fumetto con cui ha partecipato al concorso del Ministero per la campagna pro vaccino antipolio mentre Adelaide si sentirà di nuovo male. Quello che era sembrato un malore passeggero e di poca importanza, potrebbe rivelarsi molto più preoccupante. Ma cosa sta succedendo? La contessa è malata? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.