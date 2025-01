Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 gennaio 2025 - Tancredi, dopo l’uscita dell’articolo di Rosa contro di lui, dovrà fare marcia indietro su alcuni suoi progetti. Il ragazzo non si fermerà del tutto e Adelaide continuerà a voler sostenere finanziariamente Umberto affinché possa riprendere il controllo della GMM. Marcello però non sarà d’accordo e si opporrà con tutte le forze. Intanto Matteo chiederà a Odile di aiutarlo a scrivere una canzone per la partecipazione di Michelino allo Zecchino D’Oro mentre Irene e Alfredo si accorderanno per dire a Clara una bugia. I due diranno alla ragazza che la Cipriani abbia avuto da suo padre i soldi per pagare i debiti con il Fisco. Peccato però che la Boscolo abbia già visto qualcosa che l’ha profondamente turbata, ovvero un abbraccio tra Perico e la sua amica. A peggiorare la situazione ci si metterà una lettera che Irene scriverà al magazziniere-meccanico per ringraziarlo mentre lui riceverà un’importante proposta di lavoro. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 gennaio 2025.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 gennaio 2025 - Viola si troverà in una bruttissima situazione, che metterà a rischio la sua sicurezza. Intanto Rosa, spinta dalla dolcezza di Pino, comincerà a pensare di poter aprire un nuovo capitolo della sua vita. Questa sicurezza la porterà a riprendere i suoi studi ma soprattutto a riportare la pace con Manuel. Samuel dopo un momento imbarazzante passato con Serena, si confiderà con Nunzio, che lo spingerà a lasciarsi tutto alle spalle. Luca rientrerà a Napoli da Milano dopo aver partecipato a un programma di cure sperimentali. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 gennaio 2025.