Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 gennaio 2025: Irene e Alfredo mentono a Clara mentre Marcello frena Adelaide

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Irene e Alfredo decideranno di dire una bugia a Clara mentre Marcello ostacolerà Adelaide e le impedirà di aiutare Umberto.

Ci attende un’altra settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata in onda il 20 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Tancredi – dopo l’uscita dell’articolo di Rosa contro di lui – dovrà fare marcia indietro su alcuni suoi progetti. Il ragazzo non si fermerà del tutto e Adelaide continuerà a voler sostenere finanziariamente Umberto affinché possa riprendere il controllo della GMM. Marcello però non sarà d’accordo e si opporrà con tutte le forze. Intanto Matteo chiederà a Odile di aiutarlo a scrivere una canzone per la partecipazione di Michelino allo Zecchino D’Oro mentre Irene e Alfredo si accorderanno per dire a Clara una bugia. I due diranno alla ragazza che la Cipriani abbia avuto da suo padre i soldi per pagare i debiti con il Fisco. Peccato però che la Boscolo abbia già visto qualcosa che l’ha profondamente turbata, ovvero un abbraccio tra Perico e la sua amica. A peggiorare la situazione ci si metterà una lettera che Irene scriverà al magazziniere-meccanico per ringraziarlo mentre lui riceverà un’importante proposta di lavoro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 gennaio 2025: Marcello frena Adelaide

Adelaide vuole aiutare Umberto ma non certo per affetto nei suoi confronti. La contessa vuole fermare le azioni di Tancredi, ora che suo nipote sta esagerando e sta mettendo a rischio la felicità e la serenità, personale e lavorativa, di sua figlia. La Di Sant’Erasmo vuole dare una lezione al suo indomito nipotino ma per fermarlo deve concedere un prestito a Guarnieri, affinché lui riprenda il controllo della GMM, ricomprando le quote di maggioranza. La sua decisione non piacerà per nulla a Marcello, che ostacolerà le azioni della sua amata, deciso a non dare nessuna mano al Commendatore, che lui non potrà mai perdonare per quello che ha fatto alla sua famiglia. Cosa succederà ora? Adelaide darà retta al suo amore oppure le faccende di famiglia prevarranno ancora una volta sulle ragioni di cuore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene e Alfredo mentono a Clara

Irene ha trovato in Alfredo un valido aiuto. Dopo aver scoperto che il padre non può aiutarla prestandole il denaro per pagare il suo debito, la giovane è corsa da Perico, che le ha promesso di darle lui la somma di cui ha bisogno. La Cipriani è stata talmente tanto contenta da gettarsi tra le sue braccia e i due ragazzi sono stati visti da Clara, che comincerà a sospettare che tra loro ci sia del tenero… di nuovo. Alfredo e la capocommessa aggraveranno questa situazione decidendo di mentire alla Boscolo. Per non farla ingelosire e preoccupare, si accorderanno per dirle una bugia e per farle credere che i soldi per il Fisco siano arrivati dal signor Cipriani.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Matteo e Odile scrivono una canzone per Michelino

Irene sarà molto grata ad Alfredo e per esprimere più liberamente i suoi sentimenti, gli scriverà una lettera. Intanto Perico riceverà una proposta di lavoro molto importante. Clara invece si confiderà con Elvira e le racconterà quello che ha visto. Matteo chiederà a Odile di aiutarlo a comporre una canzone per la partecipazione di Michelino allo Zecchino D’Oro. Visto il successo della melodia composta per Il Paradiso, Portelli sarà convinto che i due siano in grado di fare un ottimo lavoro. Dopo l’uscita dell’articolo di Rosa, Tancredi sarà costretto a ritrattare e a rinunciare a spostare la produzione della collezione economica della GMM. Il ragazzo, sebbene al momento battuto, non lascerà che i suoi ormai nemici abbiano la meglio su di lui e sfodererà le sue armi migliori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.