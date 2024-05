Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 maggio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 maggio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 maggio 2024 - Vittorio prenderà una decisione molto pesante per salvare il suo amore. Conti convocherà sia Roberto che Marcello per parlare loro di una cosa molto importante e più tardi anche Matilde lo raggiungerà nel grande magazzino, dove arriverà pure il commissario Maresca, pronto ad arrestare la Frigerio. Quando tutto sembrerà perduto, qualcuno si farà avanti per proteggere gli innamorati e per evitare che la stilista finisca in carcere. Intanto Flora avrà deciso come comportarsi con Umberto e la loro relazione mentre Elvira e Salvatore, finalmente insieme, decideranno di uscire allo scoperto. La Gallo vorrà rivelare ai suoi genitori di essersi innamorata dell’Amato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 maggio 2024

Nelle Due Puntate di Un Posto al Sole di oggi - 3 maggio 2024 - Mariella è tormentata dalla gelosia nei confronti di Claudia, per cui Guido sembra avere un debole. Il Del Bue è stato felicissimo di riabbracciare l’amica e ne subirà sempre più il fascino. Questa situazione lascerà sua moglie con il dente avvelenato ma soprattutto comincerà a farle venire la paura di essere abbandonata e che le venga preferita la Costa. Silvia invece non riuscirà a mascherare le sue attenzioni verso Michele e tutto ciò finirà per influire su Giancarlo. Il Todisco, che ha chiesto alla compagna di sposarlo, finirà per irritarsi per il comportamento piuttosto strano della fidanzata e farà un gesto inaspettato, che metterà la Graziani davanti a un bivio pericoloso... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 aprile al 3 maggio 2024.