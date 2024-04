Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024: Umberto Guarnieri smascherato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 29 aprile al 3 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 29 aprile al 3 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 29 aprile 2024

Flora si trova ad un bivio importante: ha tra le mani prove fondamentali per aiutare Marcello Barbieri ma consegnandole tradirà Umberto Guarnieri. Mentre Adelaide di Sant’Erasmo ha preso una decisione sulla nuova persona a cui affidare la gestione del suo patrimonio, dopo l’improvvisa rinuncia di Marcello, Vittorio Conti e Matilde Frigerio sono più innamorati che mai e fanno progetti per il futuro. Progetti che, tuttavia, rischiano di essere minati dalla vendetta di Tancredi. Nel frattempo, Elvira riceve da Roberto e Vittorio un compito speciale per il prossimo numero del Paradiso Market, e Irene prende una decisione definitiva sulla proposta che le ha fatto Leonardo Crespi. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 29 aprile 2024.

Puntata in onda Martedì 30 aprile 2024

Flora ha le idee sempre più confuse e ha bisogno di allontanarsi da Umberto, il quale vede sfumare all’ultimo momento l’opportunità di tornare ad amministrare le finanze della contessa Adelaide, dal momento che lei viene a sapere di un retroscena che cambia ogni sua prospettiva su Guarnieri. Mentre Maria lascia Milano per trasferirsi a Parigi e Botteri viene nominato nuovo stilista ufficiale del Paradiso, Alfredo è stanco e prende una decisione sulla sua relazione con la Cipriani. Volendo rimediare agli errori del passato, Marta Guarnieri mette al corrente Vittorio e Matilde del perfido piano di Tancredi, pronto a dividere per sempre la coppia di innamorati, per poi nascondersi nella casa-famiglia per paura delle ritorsioni del perfido cugino.

Puntata in onda Mercoledì1° maggio 2024

Il Paradiso delle Signore 8 non va in onda mercoledì 1° maggio 2024.

Puntata in onda Giovedì 2 maggio 2024

Maria Puglisi e Matteo Portelli sono in partenza per Parigi e danno l’ultimo saluto agli amici, mentre Irene conferma a Crespi che in estate si vedranno in Inghilterra. Mentre Alfredo si rifugia tra le braccia di Clara, Adelaide vuole smascherare Umberto e i suoi perfidi piani, ma è costretta a rimandare a causa di un imprevisto. Tancredi ha perpetrato la sua vendetta denunciando Matilde, che ora rischia di venire arrestata dal commissario Maresca: cosa farà Conti per salvare la donna che ama dalla prigione?

Puntata in onda Venerdì 3 maggio 2024

Mentre Flora ha preso una decisione sul suo rapporto con Umberto Guarnieri, stanca di essere sempre messa in secondo piano e di sentirsi poco amata, Vittorio convoca Roberto e Marcello per parlare di un affare molto importante. La storia d’amore tra Elvira e Salvatore decolla, i due sono sempre più innamorati e lei vorrebbe parlare della nuova relazione anche alla sua famiglia. Mentre Maresca sta per arrestare Matilde proprio alle porte del Paradiso, qualcuno interviene per aiutare la Frigerio e permetterle di vivere serenamente il suo amore per Vittorio. Di chi si tratta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.