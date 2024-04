Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 aprile 2024 - Marta e Vittorio, complice l’assenza di Matilde, fuori per lavoro, si lasceranno andare ai loro sentimenti, baciandosi. Intanto Matteo chiederà a Maria di partire subito per Parigi ma il ragazzo non saprà di essere braccato da Malvezzi, che Umberto gli ha sguinzagliato contro. Crespi, sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto ad Alfredo, darà a Perico un documento molto importante, che potrebbe servire a Clara per essere riammessa alle corse... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 aprile 2024 - Nunzio è pronto a stanare chi ha fatto del male a Diana, ed affilerà le armi dell’ingegno per riuscirci. Per lo chef non ci saranno dubbi: quanto accaduto all’architetto non è stato un incidente e c’è chi invece ha volutamente tentato di farle del male. Il ragazzo si convincerà ad andare a fondo e scoprire tutta la verità. Intanto Rossella, preoccupata per il suo amico ma anche stupita dal comportamento di Riccardo, sarà ancora molto indecisa sui sentimenti che prova. Clara sarà invece più che decisa a proseguire con la gravidanza anzi troverà il coraggio di rivelare a Eduardo la grande novità. La Curcio si appresterà a incontrare il suo amato e Rosa le prometterà di accompagnarla e starle vicino. Intanto Lucia dovrà valutare se accettare o meno la richiesta di Sabbiese di avere Damiano come suo referente. Eugenio, forse per paura di ritorsioni, non sarà per nulla propenso ad assecondare il boss... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 aprile 2024.