Un Posto al Sole Anticipazioni 11 aprile 2024: Nunzio pronto a tutto per scoprire la verità sull'incidente di Diana

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio sarà pronto a scoprire la verità su quanto successo a Diana mentre Clara sarà pronta a rivelare a Eduardo di essere incinta.

Nunzio è pronto a stanare chi ha fatto del male a Diana e nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 aprile 2024, il Cammarota affilerà le armi dell’ingegno per riuscirci. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, trasmessa su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che per lo chef non ci saranno dubbi. Quanto accaduto all’architetto non è stato un incidente e c’è chi invece ha volutamente tentato di farle del male. Il ragazzo si convincerà ad andare a fondo e scoprire tutta la verità. Intanto Rossella, preoccupata per il suo amico ma anche stupita dal comportamento di Riccardo, sarà ancora molto indecisa sui sentimenti che prova. Clara sarà invece più che decisa a proseguire con la gravidanza anzi troverà il coraggio di rivelare a Eduardo la grande novità. La Curcio si appresterà a incontrare il suo amato e Rosa le prometterà di accompagnarla e starle vicino. Intanto Lucia dovrà valutare se accettare o meno la richiesta di Sabbiese di avere Damiano come suo referente. Eugenio, forse per paura di ritorsioni, non sarà per nulla propenso ad assecondare il boss.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio pronto a scoprire la verità sull’incidente di Diana

Nunzio è stato sin da subito convinto che quanto successo a Diana non sia un incidente. Qualcuno deve aver manovrato le fila e messo in pericolo l’architetto, spaventato che qualche scomoda verità venisse a galla. Diana ha rischiato grosso e il Cammarota è rimasto talmente scottato da tutto questo da far paura a Rossella con il suo atteggiamento aggressivo. Lo chef ha giurato e giurerà ancora di scoprire tutto quello che si cela dietro ai terribili fatti che hanno coinvolto la Della Valle anche se questo significherà mettere lui stesso in pericolo. Intanto Rossella, in ansia per il suo amico, cercherà di comprendere che tipo di legame ci sia tra lui e Diana e questo non farà altro che acuire i suoi dubbi sui sentimenti che prova per lui e Riccardo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara pronta a rivelare a Eduardo di essere incinta

Clara ha preso la decisione non solo di tenere il bambino ma anche di crescerlo avendo Eduardo dalla sua parte. Per averlo però dovrà rivelargli di essere incinta. Con il supporto di Rosa, che le starà sempre accanto, la Curcio si preparerà per un incontro in carcere con il suo amato, a cui darà la bella notizia che presto diventerà padre. Sabbiese, ignaro ancora di tutto, attenderà un altro tipo di risposta, ovvero quella che gli svelerà se Damiano sarà il suo referente. Lucia continuerà a riflettere su questa possibilità mentre Eugenio, forse spaventato per quello che potrebbe accadere ad Antonio e Viola, non sarà convinto che questa sia una buona idea.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio ha paura

Eduardo ha deciso di collaborare e come referente vuole il suo amico di sempre, Damiano. Il Renda si troverà però a essere di nuovo invischiato in situazioni pericolose ed Eugenio non ne sarà per nulla contento. Nicotera avrà infatti paura che il ruolo che dovrà assumere Damiano, possa essere pericoloso per Viola e Antonio, che potrebbe essere bersagli di eventuali ritorsioni. E il magistrato sa esattamente cosa vuol dire stare nei mirino dei boss.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.