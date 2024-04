Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 aprile 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 aprile 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 aprile 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 aprile 2024 - Vittorio continuerà a sentirsi piuttosto confuso sui suoi sentimenti per Marta. Don Saverio ci ha visto giusto e la cosa potrebbe prendere una brutta piega. Conti deciderà di chiedere consiglio a Roberto, il suo più fidato amico. Intanto Matteo deciderà di giocare tutte le sue carte per conquistare Maria e penserà di raggiungerla a Parigi. Riuscirà a partire e a farle confessare il suo amore? Alfredo, per aiutare e salvare Clara, ha chiesto l'intervento di Leonardo e Crespi riuscirà a dare una mano alla Boscolo. Perico sarà costretto a ringraziarlo. Adelaide, dopo la discussione avuta con Marcello la sera prima, sceglierà di rivelare a Barbieri la verità su ciò che prova. Rosa invece riceverà una visita molto gradita... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 5 aprile 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 aprile 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 aprile 2024 - Marina penserà a una strategia per mettersi al sicuro e per non rischiare più di essere nel mirino di Diego. La manager cercherà di ricucire il suo rapporto con il Giordano ma la cosa non piacerà per nulla a Roberto, che le chiederà di smetterla. Intanto Rossella, di nuovo a Napoli, dovrà tornare a lavoro e dovrà affrontare il momento in cui si troverà di nuovo accanto a Riccardo. Nunzio invece cercherà il sostegno di una vecchia amica ma un incontro imprevisto potrebbe fargli tornare in mente un ricordo poco gradito. La tensione a casa Del Bue continuerà a essere insostenibile. Dopo l’intervento molto poco piacevole di Bice, Mariella comincerà a temere che le sue paure possano da un momento all’altro concretizzarsi... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 aprile 2024.