Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 febbraio 2024 - Matilde noterà che tra Vittorio e Marta è tornata l’intesa. La Ravasi sarà furiosa e proverà una forte gelosia. Che Conti e sua moglie si amino ancora? Intanto Marcello prometterà a Matteo tutto il suo sostegno ma soprattutto gli dirà di cercare di recuperare i soldi necessari all'operazione di Silvana. Ma una brutta notizia sta per abbattersi su Portelli. Il Dottor Alpi gli rivelerà una realtà che lui non avrebbe mai voluto immaginare. Agata comprerà la minigonna e ringrazierà Roberto per aver convinto Ciro mentre Salvatore e Delia parteciperanno alle selezioni della gara di ballo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 febbraio 2024 - Nunzio faticherà a mettere da parte i suoi sentimenti e stavolta potrebbe decidere di fare una mossa azzardata. Il Cammarota, ormai sicuro di amare Rossella e desideroso di chiarire le cose con lei, una volta per tutte, farà un gesto totalmente inaspettato. Intanto Riccardo sarà a Milano per un congresso medico e incontrerà una sua vecchia conoscenza. Chi sarà? Clara, dopo la telefonata preoccupante, farà i conti con se stessa e con i suoi pensieri più nascosti mentre per Tommy arriverà il primo giorno di asilo nido... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

