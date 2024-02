Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° febbraio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 1° febbraio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° febbraio 2024 - tra Flora e Umberto le cose andranno sempre più male. I due saranno ai ferri corti, tanto da rendere il lavoro difficile alla Galleria Milano Moda. Tancredi, preoccupato che il rapporto tra il suo socio e la stilista del negozio finisca per causare danni alla loro immagine e al loro fatturato, deciderà di intervenire. Il Di Sant’Erasmo spronerà Guarnieri a essere meno freddo nei confronti della compagna e a darle dunque maggiori attenzioni. Intanto Vittorio avrà trovato il modo per impedire che le clienti, sconvolte dalla minigonna, si allontanino dal Paradiso. Ciro darà il permesso ad Agata di indossare la minigonna e la ragazza ne sarà entusiasta mentre Marta tenterà un modo per convincere la Belloni a darle il supporto necessario per il progetto della casa-famiglia. Matteo scoprirà invece con orrore che sua madre Silvana deve essere sottoposta a una delicata operazione che potrebbe salvarle la vita... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° febbraio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° febbraio 2024 - Alberto approfitterà delle debolezze di Clara per tornare all’attacco. Il Palladini approfitterà della situazione difficile che la sua ex sta vivendo, per farsi di nuovo sotto e metterà la Curcio molto in difficoltà. La giovane sarà poi turbata da una telefonata, che avrà il potere di abbatterla e di farla ragionare sui suoi complessi sentimenti. Giulia cercherà di sistemare il caos al Centro di Ascolto e sarà sempre più convinta che qualcuno abbia voluto farle paura mentre Nunzio, uscito dall’ospedale, farà i conti con il suo amore – ormai chiaro – per Rossella, concentrata invece sulle sue nozze. Serena e Filippo dovranno lottare per capire cosa stia succedendo a Irene, sempre più chiusa in se stessa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

