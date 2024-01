Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 gennaio 2024 - Flora e Umberto saranno ai ferri corti. la stilista e il suo compagno sembreranno arrivati al capolinea. Dopo la freddezza degli ultimi giorni, tra loro scoppierà una furibonda lite. Silvana sentirà di essere ormai arrivata alla fine e farà a Matteo - che ha deciso di rimanere a Milano dopo il malore della madre - una richiesta molto importante. Maria sarà molto preoccupata per Portelli ma dopo quanto accaduto non potrà stargli vicino come desidera. Marta vorrebbe promuovere il progetto della casa famiglia per aiutare Cinzia ma Aida Belloni, la responsabile, non sembrerà disposta a dare una mano... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 gennaio 2024 - Giulia scenderà in campo per aiutare Rosa e tutti gli inquilini del suo stabile, costretti allo sfratto. La Poggi organizzerà una riunione di quartiere ma finirà per mettersi nei guai. Qualcuno infatti prenderà di mira il suo Centro d’Ascolto, con l’obiettivo di farle paura. Intanto Marina e Roberto decideranno di iscrivere Tommy all’asilo nido per diminuire il tempo che il piccolo passa con Ida. Mariella e Sasà riceveranno uno strano appello di Alfredo che li spingerà a un’azione per aiutare Cotugno... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

