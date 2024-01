Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 30 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 gennaio 2024 - Matteo continuerà a vivere in un incubo. Portelli, già abbattuto da quanto successo con Umberto ma anche per i suoi sentimenti – impossibili – per Maria, dovrà affrontare un malore di Silvana. Riuscirà ad affrontare tutto senza deludere Marcello, a cui ha promesso di stare alla larga dalla Puglisi? Intanto Marta sarà sempre più determinata ad aiutare Cinzia e a trovare una buona soluzione per lei mentre Agata vorrebbe indossare la minigonna come tutte le ragazze ma suo padre non è per nulla d’accordo. Salvo chiederà a Elvira di partecipare con lui, anche quest’anno, alla gara di ballo. La ragazza avrà però presto già un impegno con un’altra persona. Flora sarà invece delusa dal comportamento di Umberto, che non apprezzerà per nulla i suoi bozzetti... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 gennaio 2024 - Marina sarà molto preoccupata dalle parole di Filippo. La Giordano ferita e amareggiata dal confronto avuto con il figlio di Roberto, spingerà il marito a prendere una decisione inaspettata, che potrebbe cambiare di nuovo tutto. Quale sarà il suo obiettivo? Intanto Serena rassicurerà il Sartori e gli dirà che ha fatto la cosa giusta a seguire la sua coscienza. Raffaele starà vicino ad Antonio, nella speranza che il piccolo ritrovi il suo sorriso mentre Viola osserverà con un po’ di malinconia il fatto che anche Eugenio sia pronto a rifarsi una vita. Mariella e Sasà si troveranno invece a gestire una situazione non facile e inattesa, soprattutto dopo una confessione spiazzante del vigile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

