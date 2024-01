Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 gennaio 2024 - Marcello consiglierà a Matteo di allontanarsi da Maria per evitare di fare altri danni. La Puglisi ha infatti rivelato a sua madre di essersi innamorata di Portelli e quest’ultimo ha fatto lo stesso con Silvana. Intanto al Paradiso la sfilata in minigonna ha avuto molto successo sul pubblico più giovane mentre le fedelissime del grande magazzino non ne sono state per nulla contente. Vittorio dovrà correre ai ripari per non perdere le sue clienti. Alla Galleria Milano Moda si cercherà invece la soluzione per contrastare la novità della minigonna e Flora tenterà di creare una nuova collezione. La Ravasi sarà però completamente sconfortata, non trovando il sostegno – neanche stavolta – di Umberto. Marta e Vittorio si incontreranno al Circolo e avranno un nuovo confronto a cuore aperto. I due sembreranno sempre più vicini... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 gennaio 2024 - Filippo sarà scosso dalle dichiarazioni di Diego su Roberto e Marina. Il Sartori cercherà di capire se queste corrispondano a verità e si farà un esame di coscienza, decidendo poi di affrontare suo padre. Intanto Eugenio deciderà di rivelare a Viola della sua intimità con Lucia, prima che la Bruni lo scopra da qualcun altro. Mariella sarà furiosa con Guido, incapace di gestire l’emergenza Cotugno. L’Altieri grazie a Sasà, che le rivelerà di aver preso una decisione drastica, prenderà la questione di petto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

