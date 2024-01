Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 gennaio 2024 - Silvana capirà che Matteo è in difficoltà. La donna, che non riuscirà a stare accanto al figlio come vorrebbe, chiederà aiuto a Marcello. Intanto Marta continuerà a voler stare accanto a Cinzia e alla sua bambina mentre Concetta e Maria, dopo la verità sui sentimenti della Puglisi, avranno un confronto. Salvo organizzerà una serata a tema minigonna in Caffetteria... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 gennaio 2024 - Damiano combinerà un vero pasticcio. Il Renda cercherà di aiutare Viola ad accorciare le distanze con Antonio. Purtroppo però il suo intervento finirà per fare più danni che altro e per mettere la Bruni ancora più in difficoltà. Intanto tra Eugenio e Lucia le cose sembreranno andare a gonfie vele. Tra loro nascerà una relazione vera e propria? Diego non riuscirà a nascondere l’odio e il risentimento nei confronti di Marina e Roberto. Questo atteggiamento lo porterà a scontrarsi con Filippo e Serena, all’oscuro di tutto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

