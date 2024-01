Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 gennaio 2024 - la sfilata di Mary Quant sarà un grande successo. Rosa incanterà Marcello e il Barbieri comincerà a pensare sempre di più all’affascinante nipote di Armando. Intanto Matteo, molto confuso sul da farsi, si presenterà a casa di Maria per chiedere consigli. Il ragazzo troverà il coraggio di confessare alla madre di essersi innamorato della Puglisi e di essere, anche per questo, molto in crisi. Concetta e Silvana si troveranno a parlare dei sentimenti che sono nati tra i loro figli mentre Irene rinuncerà a un appuntamento con Alfredo e per il Perico sarà un altro colpo basso. Guarnieri affilerà sempre più le armi contro Barbieri e passerà alle maniere forti con Portelli... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 gennaio 2024 - Diego potrebbe tornare indietro sui suoi passi e riavvicinarsi a Ida. Il Giordano, molto deluso da quello che la vera mamma di Tommaso ha combinato, comincerà a cambiare atteggiamento nei suoi confronti. A farlo ragionare sarà un duro confronto tra Ida e Marina, in cui la giovane bionda uscirà perdente. Intanto Roberto non smetterà di trattare Raffaele con durezza e disprezzo. Questa strana guerra tra suo padre e il Giordano, farà insospettire Filippo, che vorrà capire cosa stia succedendo. Rosa e Clara continueranno a cercare una soluzione alla terribile notizia appena ricevuta e la Picariello sarà sempre più in ansia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

