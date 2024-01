Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 gennaio 2024 - Irene si troverà a passare una serata con Leonardo. Il Crespi chiederà alla ragazza di trattenersi dopo lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell’arrivo della stilista Mary Quant. Armando consiglierà a Marcello di comportarsi in modo meno duro con Matteo e di essere più comprensivo con lui. Marta sarà molto in pensiero per Cinzia e Tancredi, inaspettatamente, le darà una mano... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 gennaio 2024 - Rossella dovrà gestire la scenata di gelosia di Riccardo. La ragazza dovrà rassicurarlo che tra lei e Nunzio non c’è nulla di più di un’amicizia. La ragazza, per far ritrovare la serenità al fidanzato, dovrà prendere le distanze, ulteriormente, dal Cammarota. Intanto Rosa e Clara, messo da parte il momento di tensione, dovranno trovare una soluzione allo sfratto appena ricevuto mentre per Guido e Mariella, tra cui sembra essere tornato tutto alla normalità, arriverà un nuovo problema da risolvere, il più in fretta possibile... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

