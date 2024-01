Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 gennaio 2024 - Concetta cercherà di indagare ancora più a fondo sul rapporto tra Maria e Matteo. La signora Puglisi coinvolgerà Irene nelle sue indagini ma sarà Maria, in preda a un attacco d’ansia, a rivelare alla madre di provare dei forti sentimenti per Portelli. Matteo invece confesserà a Marcello della proposta di Umberto e gli dirà di essere attratto dalla prospettiva di lavorare per lui. Tra i due fratellastri si creerà una grande tensione, esattamente come Guarnieri sperava. Marta incontrerà ancora la ragazza madre in cerca di aiuto e scoprirà che si chiama Cinzia. In atelier intanto arriverà, per la prima volta, la scandalosa minigonna... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 gennaio 2024 - Rosa riceverà una spiacevole notizia che la renderà molto nevosa. La Picariello scoprirà di dover affrontare un periodo di grandi cambiamenti ma anche di grossi problemi economici. Intanto Nunzio riceverà una visita inaspettata in ospedale mentre Riccardo continuerà a bruciare di gelosia per l’atteggiamento dolce e attento che Rossella riserverà al Cammarota. Tensioni anche tra Guido e Mariella, che dovranno presto ritrovare la pace se non vorranno rinunciare al loro viaggio a Barcellona... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

