Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 gennaio 2024 - Umberto farà di tutto per separare Marcello da Matteo e mettere così i bastoni tra le ruote al Barbieri. Il Commendatore vuole a tutti i costi distruggere il suo giovane rivale e l’opportunità di metterlo in difficoltà gli si presenterà dopo che il suo investigatore privato avrà trovato informazioni succulente su Matteo. Con un dossier scottante in mano, Guarnieri ricatterà Portelli facendogli una proposta molto vantaggiosa per entrambi. Intanto Rosa si preparerà a prendere il posto di Delia con nuova Venere. La ragazza avrà il compito, insieme alle sue colleghe, di prepararsi per l’arrivo della stilista Mary Quant. Concetta invece cercherà di indagare su Matteo e Maria mentre Marta incontrerà una ragazza madre, bisognosa di aiuto. La Guarnieri ne rimarrà profondamente colpita... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 gennaio 2024 - per Nunzio si metterà molto male. Il ragazzo, vittima di un furente pestaggio da parte dei clienti molesti del Vulcano, verrà ricoverato d’urgenza. Rossella, scoperto quanto successo al suo amico, correrà in suo soccorso, finendo per suscitare la gelosia di Riccardo. Intanto tra Niko e Manuela aumenterà la distanza mentre aumenterà la sintonia tra la Cirillo e Costabile. La ragazza si sentirà talmente a suo agio con il giovane nipote di Mariella, da rivelargli quali sono i suoi progetti lavorativi per il futuro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

