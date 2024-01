Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 gennaio 2024 - Matteo scoprirà quello che è successo tra Vito e Maria. Il Portelli, stupito che i due abbiano messo in pausa il progetto della casa, correrà a chiedere spiegazioni alla Puglisi. Concetta scoprirà i due ragazzi e capirà cosa tormenta davvero sua figlia. Intanto Flora sarà sempre più preoccupata per il suo rapporto con Umberto, che sta prendendo una piega molto preoccupante. Guarnieri infatti le sta mentendo. La Ravasi chiederà una mano a Marta, per cercare consigli. Vittorio dovrà sostituire Delia, vittima di un piccolo incidente e darà a Irene quest’altro importante incarico. Mary Quant rivelerà di non voler più esporre alla Galleria Milano Moda... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 gennaio 2024 - Roberto deciderà di intervenire contro Raffaele. Ferri dichiarerà guerra al Giordano e non gli permetterà né di metterlo in difficoltà né di trattarlo con sufficienza. Intanto al Caffè Vulcano arriveranno dei clienti molto complicati, che creeranno scompiglio. Solo l’intervento di Nunzio farà placare gli animi ma solo momentaneamente. Irene invece vorrà usare il vecchio cellulare della mamma e proverà a chiedere aiuto a zia Manuela... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

