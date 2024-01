Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 gennaio 2024: Maria nei guai. Sua madre scopre di lei e di Matteo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Maria sarà nei guai. Concetta la vedrà con Matteo e capirà tutto!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 gennaio 2024 alle ore 16.00 su Rai1, Matteo scoprirà quello che è successo tra Vito e Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Portelli, stupito che i due abbiano messo in pausa il progetto della casa, correrà a chiedere spiegazioni alla Puglisi. Concetta scoprirà i due ragazzi e capirà cosa tormenta davvero sua figlia. Intanto Flora sarà sempre più preoccupata per il suo rapporto con Umberto, che sta prendendo una piega molto preoccupante. Guarnieri infatti le sta mentendo. La Ravasi chiederà una mano a Marta, per cercare consigli. Vittorio dovrà sostituire Delia, vittima di un piccolo incidente e darà a Irene quest’altro importante incarico. Mary Quant rivelerà di non voler più esporre alla Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta scopre il segreto di Maria

L’inaspettata scomparsa di Maria o meglio la sua decisione di non presentarsi a lavoro, ha dato a Vito la conferma che la sua fidanzata è turbata e non felice del futuro che l’aspetta. Il ragazzo non ha ancora compreso che la Puglisi si sia innamorata di un altro e crede che il tormento della giovane sia dovuto all’affrettare i tempi. Per questo ha deciso di rinunciare a comprare una casa per loro. Matteo lo verrà a scoprire e correrà dalla stilista per sapere cosa sia successo e perché lei e il suo fidanzato abbiano fatto questo passo indietro. Concetta li vedrà e capirà cosa sta nascondendo davvero sua figlia e i sentimenti che da tempo la stanno davvero distruggendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora in ansia per la sua relazione con Umberto

Flora è tornata a pensare che Umberto le stia nascondendo i suoi veri sentimenti e che non sia sincero con lei. La ragazza ne avrà conferma dopo che scoprirà i motivi per cui Guarnieri e Barbieri stavano discutendo nei giorni precedenti. Delusa ma soprattutto preoccupata per questa situazione, si confiderà con Marta, in cerca di consigli da lei. Per la stilista comincerà un periodo molto duro e neanche l’assenza di Adelaide riuscirà a lenire i suoi dubbi.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Delia deve essere sostituita

Delia sarà vittima di un piccolo ma fastidioso incidente, che le impedirà di lavorare per qualche giorno. La ragazza dovrà essere sostituita. Vittorio dovrà velocemente trovare qualcuno e incaricherà Irene di occuparsene. Intanto Mary Quant non vorrà più esporre i suoi abiti alla Galleria Milano Moda. Sceglierà invece Il Paradiso?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.