Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024: Maria e Matteo alla resa dei conti

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 15 al 19 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 15 gennaio 2024

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo se ne è andata, lasciando Villa Guarnieri e Marcello Barbieri, con il cuore infranto ma con tanta voglia di ricominciare. Mentre a Villa Guarnieri la situazione è decisamente rilassata, Elvira è agitata per l’incontro con i genitori di Tullio. Maria e Matteo sono alla resa dei conti, costretti ormai ad ammettersi i reciproci sentimenti. Nel frattempo, Umberto non desiste all’idea di mettere all’angolo Marcello, ancora geloso del giovane Barbieri, e Tancredi e Vittorio hanno un ultimo confronto decisivo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 15 gennaio 2024.

Puntata in onda Martedì 16 gennaio 2024

Momenti di tensione prima della cena con i genitori di Tullio: Elvira viene invitata a vestirsi in un determinato modo per piacere alla suocere e la cosa le lascia l’amaro in bocca. Maria è sempre più angosciata e Vito percepisce il suo cambiamento, tanto da chiedere spiegazioni alla sua fidanzata che riesce a non rivelare tutta la verità che la preoccupa. Nel Frattempo, Marcello vuole coinvolgere il fratellastro Matteo in un nuovo progetto lavorativo, ma Umberto si mette all’opera per impedirglielo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 16 gennaio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 17 gennaio 2024

Frastornata dai propri sentimenti contrastanti, Maria trascorre la notte in bianco e preferisce prendersi un giorno di pausa dal lavoro, facendo preoccupare Vito e Matteo. Mentre Elvira sceglie di indossare a suo modo il vestito per impressionare la suocera, Marcello informa Matteo del fatto che il loro progetto è annullato, per poi lasciarsi trascinare da una brutta discussione con Guarnieri. Leonardo Crespi, per impressionare Irene propone di ospitare la stilista inglese Mary Quant a Galleria Moda Milano. L’idea piace moltissimo alla Cipriani, mentre suscita emozioni contrastanti in Flora e Matilde. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 17 gennaio 2024.

Puntata in onda Giovedì 18 gennaio 2024

Mentre Flora interroga Umberto sul motivo della discussione con Barbieri, ricevendo una spiegazione falsa che scoprirà solo in seguito, Elvira racconta alle amiche come è andata la cena con i suoceri e Salvatore capisce che la Venere ha seguito i suoi consigli, rimanendo colpito. Vittorio vorrebbe avere Mary Quant anche al Paradiso ma Leonardo Crespi è irremovibile e tocca a Irene scendere in campo per convincerlo. Vedendola strana e sempre più preoccupata, Vito propone a Maria di non proseguire con l’acquisto della casa e di attendere un po’ di tempo. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 18 gennaio 2024.

Puntata in onda Venerdì 19 gennaio 2024

Flora è sempre più preoccupata per il suo rapporto con Guarnieri, che le ha mentito spudoratamente, e ne parla con Marta in cerca di consigli. Mentre Vittorio deve trovare una sostituta per Delia, assente dal Paradiso dopo un piccolo incidente, e incarica Irene di trovare qualcuno in fretta, Mary Quant non vuole più esporre a Galleria Moda Milano. Matteo, avendo saputo che Maria e Vito hanno messo in pausa il progetto di acquistare una casa insieme, corre dalla Puglisi per un confronto. Confronto che viene osservato da lontano da Concetta, che intuisce che tra i due vi sia un forte sentimento. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 19 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.