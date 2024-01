Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 gennaio 2024 - Flora cercherà di capire come mai Umberto ha discusso con Marcello ma Guarnieri terrà per sé la verità. Intanto Irene scenderà in campo per aiutare Vittorio e il suo Paradiso. Alla ragazza verrà dato il compito di convincere Leonardo Crespi a concedere che per almeno per un giorno, la stilista Mary Quant visiti il grande magazzino di fronte alla Galleria Milano Moda. Elvira invece racconterà alle Veneri com’è andata la cena con i suoceri. Salvo sentirà tutto e sarà molto contento che la ragazza abbia seguito i suoi consigli. Vito, vedendo Maria sempre più titubante, le dirà di aver deciso di rimandare l’acquisto della casa.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 gennaio 2024 - Raffaele non riuscirà proprio a mandare giù quello che hanno fatto Roberto e Marina. Il Giordano sarà furioso con loro, che sono stati capaci di manipolare a loro piacimento i più deboli. Diego invece cercherà di comprendere le ragioni di Ida ma farà molta fatica a capirla e a perdonarla mentre Nunzio, durante la serata dedicata alla pizza, riceverà una sorpresa inaspettata, che lo renderà molto felice. Viola dovrà invece capire se accettare o meno la nuova proposta di lavoro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

