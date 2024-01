Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 18 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Irene avrà il compito di convincere Leonardo a lasciare che Mary Quant visiti pure Il Paradiso. Intanto Flora chiederà spiegazioni a Umberto sulla sua discussione con Marcello.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 18 gennaio 2024, alle ore 16.00, Flora cercherà di capire come mai Umberto ha discusso con Marcello ma Guarnieri terrà per sé la verità. Intanto Irene scenderà in campo per aiutare Vittorio e il suo Paradiso. Alla ragazza verrà dato il compito di convincere Leonardo Crespi a concedere che per almeno per un giorno, la stilista Mary Quant visiti il grande magazzino di fronte alla Galleria Milano Moda. Elvira invece racconterà alle Veneri com’è andata la cena con i suoceri. Salvo sentirà tutto e sarà molto contento che la ragazza abbia seguito i suoi consigli. Vito, vedendo Maria sempre più titubante, le dirà di aver deciso di rimandare l’acquisto della casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene all’attacco

Leonardo Crespi ha avuto un’idea geniale ma soprattutto di grande impatto pubblicitario: invitare una stilista internazionale, del calibro di Mary Quant alla Galleria Milano Moda. Il ragazzo ha informato anche Irene e lei è corsa a dirlo a Vittorio. Il Conti vorrebbe che l’artista si presenti al Paradiso e visiti anche il suo grande magazzino ma Leonardo vorrà l’esclusiva. La Cipriani avrà quindi il compito di convincere il giovane a cambiare idea e dovrà usare il suo ascendente su di lui. Ce la farà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo molto fiero di Elvira

Elvira racconterà alle Veneri cosa è successo la sera prima. Ascoltando il suo racconto, Salvo capirà che la giovane ha seguito i suoi consigli e sarà molto fiero di lei. Intanto Flora chiederà a Umberto il motivo per cui lo ha visto litigare con Marcello. Guarnieri non le dirà la verità e fingerà che si sia trattato di una conversazione senza tanta importanza. La Ravasi gli crederà ma dovrà presto ricredersi. Umberto le sta nascondendo molte cose.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito rinuncia a comprare casa

Vito avrebbe voluto comprare casa per lui e Maria ma la ragazza non è sembrata per nulla convinta di questa scelta. Anzi è scomparsa per un’intera giornata, non presentandosi a lavoro. Il Lamantia ha compreso perfettamente che la sua fidanzata è molto in difficoltà e ha pure capito che qualcos’altro, che ancora non capisce perfettamente, la turba. Per non tormentarla ancora di più, il giovane le dirà di essere pronto a rinunciare all’acquisto e a non ricordarglielo più.

