Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 gennaio 2024 - Maria deciderà di non presentarsi a lavoro, spaventata di dover incontrare Matteo. La ragazza, molto provata dai suoi sentimenti, non si presenterà al Paradiso e farà spaventare sia Vito che il Portelli. Intanto Tullio regalerà a Elvira un abito per la cena con i genitori mentre Leonardo Crespi farà alla Galleria Milano Moda la proposta di invitare la giovane stilista inglese Mary Quant. Flora e Matilde reagiranno in modo molto diverso l’una dall’altra. Marcello informerà il fratello che il loro affare è saltato ma forse non è detta l’ultima parola... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 gennaio 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 gennaio 2024 - Eugenio sarà sempre più attratto da Lucia. Nicotera, ormai lontano da Viola, troverà sempre più interessante passare del tempo con la sua collega, con cui potrebbe presto succedere qualcosa. Intanto la Bruni si sforzerà di recuperare un rapporto sereno con Antonio, dopo quanto successo mentre Diego e Raffaele, scoperta la verità su Ida, Roberto e Marina, non riusciranno a fare finta di nulla. Saranno entrambi molto ostili con i Ferri. Roberto dovrà correre ai ripari immediatamente. Intanto Nunzio sarà molto felice di realizzare un suo vecchio sogno, in occasione della giornata mondiale della pizza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 gennaio 2024.