Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 17 gennaio 2024: Maria è sparita! Vito e Matteo sono in ansia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 17 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Maria, tormentata dai suoi pensieri, non si presenterà a lavoro. Vito e Matteo saranno molto in ansia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Maria deciderà di non presentarsi a lavoro, spaventata di dover incontrare Matteo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, molto provata dai suoi sentimenti, non si presenterà al Paradiso e farà spaventare sia Vito che il Portelli. Intanto Tullio regalerà a Elvira un abito per la cena con i genitori mentre Leonardo Crespi farà alla Galleria Milano Moda la proposta di invitare la giovane stilista inglese Mary Quant. Flora e Matilde reagiranno in modo molto diverso l’una dall’altra. Marcello informerà il fratello che il loro affare è saltato ma forse non è detta l’ultima parola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria è sparita

Maria e Matteo si sono dichiarati amore a vicenda ma questa sincerità ha finito per mettere la Puglisi più che mai in difficoltà con Vito. La ragazza cercherà di mettere da parte i suoi sentimenti e di concentrarsi sul suo matrimonio. Ma la cosa non è così semplice anzi si rivelerà impossibile. Distrutta dai suoi pensieri e dal suo cuore diviso, la stilista deciderà di non presentarsi a lavoro, a sorpresa. Vito e Marcello si preoccuperanno tantissimo di non vederla arrivare al Paradiso e indagheranno su cosa le sia successo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tullio regala a Elvira un abito per la cena

Elvira è in grande difficoltà. Tullio le ha rivelato che dovrà vestirsi in una determinata maniera per far bella figura con sua madre. Il ragazzo farà ancora di più, ovvero le regalerà un abito adatto all’occasione. Questo dono non farà poi così tanto piacere alla Venere, che non ritiene di avere un look poco accurato o addirittura poco raffinato. Questa situazione creerà problemi nella coppia? Intanto Marcello informerà Matteo che l’affare che aveva in mente è saltato anche se non è detta l'ultima parola. Il Barbieri non sa di essere in pericolo e che dietro a questo ci sia lo zampino di Umberto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una proposta fa infuriare Flora

Per la Galleria Milano Moda, Leonardo Crespi avrà una grande idea. Il ragazzo vorrà invitare la giovane stilista inglese Mary Quant. Matilde sarà molto contenta di accogliere un’artista internazionale mentre Flora storcerà il naso. Il Crespi informerà immediatamente anche Irene e vorrà fare colpo su di lei. E la cosa sembrerà pure funzionare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.