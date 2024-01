Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 gennaio 2024 - Marcello avrà un nuovo affare tra le mani e vorrà coinvolgere Matteo. Il ragazzo sarà entusiasta dell’idea ma dovrà guardarsi le spalle da Umberto, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote e a distruggerlo. Intanto Tullio, in vista della cena tra i suoi genitori e quelli di Elvira, consiglierà alla ragazza come vestirsi per incontrare il favore di sua madre mentre Vito noterà che Maria è sempre più pensierosa ma lei è brava a distrarlo e a cambiare argomento... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 gennaio 2024 - Raffaele e Diego scopriranno cosa è davvero successo e non riusciranno a dimenticare quello che hanno combinato Marina e Roberto con Ida. I Ferri, convinti ad andare avanti, faranno una nuova proposta a Ida. Intanto Diego dovrà cercare di superare la delusione della scoperta appena fatta sulla sua amica mentre Guido si renderà conto che le scuse pubblicate sui social hanno infervorato gli animi e in casa è scoppiato il delirio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

