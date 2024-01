Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 16 gennaio 2024: Marcello è in pericolo. Umberto lo ha in pugno?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 16 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello dovrà guardarsi le spalle da Umberto, pronto ad attaccarlo e distruggerlo una volta per tutte.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Marcello avrà un nuovo affare tra le mani e vorrà coinvolgere Matteo. Il ragazzo sarà entusiasta dell’idea ma dovrà guardarsi le spalle da Umberto, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote e a distruggerlo. Intanto Tullio, in vista della cena tra i suoi genitori e quelli di Elvira, consiglierà alla ragazza come vestirsi per incontrare il favore di sua madre mentre Vito noterà che Maria è sempre più pensierosa ma lei è brava a distrarlo e a cambiare argomento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto pronto a distruggere Marcello

La partenza di Adelaide e la fine della sua relazione con Marcello, non hanno calmato Umberto. Il Barbieri continua e continuerà ad avere il dente avvelenato contro il Barbieri, colpevole di essere diventato non solo il pupillo di sua cognata ma anche un imprenditore di successo, in grado di dargli parecchio fastidio. Questo lo porterà a volerlo distruggere, appena ne avrà occasione. E al Commendatore si presenterà molto presto il modo di scudisciare il suo rivale. Quando scoprirà che il Barbieri ha in mente un nuovo affare, in cui coinvolgere pure suo fratello Matteo, farà in modo di impedirgli il successo. Lo terrà nel suo mirino, pronto a sparare!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Regole di etichetta per Elvira

La cena tra i genitori di Tullio e quelli di Elvira si avvicina. La ragazza è molto contenta ma storcerà il naso quando il suo fidanzato le farà presente che dovrà scegliere un abbigliamento consono all’occasione ma soprattutto capace di incontrare il favore della madre. La Venere accetterà di accontentare il fidanzato e la futura suocera ma in cuor suo non capirà cosa ci sia di tanto sbagliato nel suo modo di vestire, tanto da urtare la sensibilità della madre di Tullio. Saranno delle regole di etichetta che non conosce o di un’imposizione che proprio non le farà piacere?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria inganna Vito

Maria e Matteo si sono dichiarati il loro amore ma la Puglisi ha preso le distanze dal ragazzo, spaventata dai sentimenti che prova per lui. La stilista sa di essere impegnata e di dover, assolutamente, dedicarsi al suo futuro marito, soprattutto ora che Vito sembra aver capito che qualcosa la tormenta. La Puglisi cercherà di glissare sull’argomento e di non far capire al giovane di essersi innamorata del Portelli.

