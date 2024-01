Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 gennaio 2024 - Marta e Matilde si troveranno l’una contro l’altra. Le due ragazze, dopo quanto successo con Vittorio e Tancredi, si confronteranno sui loro rispettivi ex partner e la Frigerio deciderà di concedere al Di Sant’Erasmo un altro chiarimento. Intanto Adelaide avrà deciso di partire per Ginevra. Umberto cercherà di convincerla a cambiare idea e a rimanere a Milano. Elvira farà i complimenti a Salvo per la buona riuscita dell’evento musicale in Caffetteria e il ragazzo si illuderà di aver trovato il modo per riconquistare la Venere... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 gennaio 2024 - Ida sarà molto in ansia per Diego e Raffaele. La ragazza avrà paura che i due siano in pericolo e che la sua famiglia, in accordo con Marina e Roberto, potrebbe fare loro del male. Intanto Giulia continuerà ad agire contro Alberto. La Poggi sarà più che mai convinta che il Palladini non sia un buon padre e per questo spingerà Clara ad accettare l’impiego al Centro di Ascolto. Qualcuno però non sarà così tanto contento che la Curcio abbia ricevuto questa opportunità. Micaela dichiarerà ufficialmente guerra a Mariella mentre Marina inizierà ad aver timore che la situazione stia sfuggendo di mano sia a lei che a suo marito... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

