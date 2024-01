Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 gennaio 2024: Umberto prega Adelaide di non lasciarlo di nuovo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto cercherà di convincere Adelaide a non partire per Ginevra mentre Marta e Matilde avranno un duro scontro su Vittorio e Tancredi.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 12 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marta e Matilde si troveranno l’una contro l’altra. Le due ragazze, dopo quanto successo con Vittorio e Tancredi, si confronteranno sui loro rispettivi ex partner e la Frigerio deciderà di concedere al Di Sant’Erasmo un altro chiarimento. Intanto Adelaide avrà deciso di partire per Ginevra. Umberto cercherà di convincerla a cambiare idea e a rimanere a Milano. Elvira farà i complimenti a Salvo per la buona riuscita dell’evento musicale in Caffetteria e il ragazzo si illuderà di aver trovato il modo per riconquistare la Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta e Matilde a confronto

Matilde ha affrontato Tancredi a muso duro, arrivando persino a chiamare lei stessa i Carabinieri, affinché il marito la denunciasse una volta per tutte e smettesse di ossessionarla. Il gesto della Frigerio ha lasciato il Di Sant’Erasmo senza parole, tanto da spingerlo a raccontare tutto a sua cugina Marta. La Guarnieri, che intanto ha scelto di rimanere a Milano, avrà con la cugina acquisita un lungo confronto, nel quale le due donne parleranno dei rispettivi ex e al termine del quale, Matilde deciderà di concedere al marito un nuovo faccia a faccia, che possa chiarire una volta per tutte le loro posizioni.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto prega Adelaide di non partire per Ginevra

Adelaide ha dovuto prendere una difficile decisione e ha scelto di non continuare la sua relazione con Marcello ma di partire per Ginevra. La Contessa, avvertito il Barbieri, sarà pronta a fare le valigie ma Umberto cercherà di fermarla. Il Guarnieri la pregherà di cambiare idea e di non abbandonare la villa e lui, ora che la famiglia sembra essersi riunita. Il Commendatore avrà per caso capito di amare ancora sua cognata e di volerla di nuovo al suo fianco?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Salvatore ha ancora speranza con Elvira?

Salvatore ha dato retta ai suoi amici e ha organizzato delle serate musicali in Caffetteria. La scelta del barista si rivelerà azzeccata. Riuscirà infatti a entusiasmare Elvira, che si complimenterà con lui per la buona riuscita del primo evento. Salvo si illuderà di aver fatto colpo sulla Venere e di aver acquistato punti preziosi per farla innamorare di nuovo di lui. Ma sarà davvero così? Attenzione invece all’evolversi della situazione tra Maria e Matteo. Dopo il loro confronto le cose prenderanno una piega inaspettata.

