Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dall’8 al 12 gennaio 2024: Maria e Matteo ci ricascano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dall’8 al 12 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dall’8 al 12 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 8 gennaio 2024

Salvatore non si arrende all’evidenza: sebbene tra Elvira e Tullio, infatti, la relazione proceda a gonfie vele, lui è certo di poterla conquistare con l’idea del night club. Mentre Delia scopre di avere un ammiratore segreto, Marta viene lasciata dal suo fidanzato americano ed è decisamente giù di morale, tanto da spingere Umberto e Adelaide ad organizzarle una sorpresa, nella speranza di strapparle un sorriso. Amore allo stato puro tra Matilde e Vittorio, che ormai sono inseparabili, e all’oscuro del fatto di essere pedinati a breve distanza dall’investigatore segreto assoldato da Tancredi. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 dell’8 gennaio 2024.

Puntata in onda Martedì 9 gennaio 2024

Grossi guai per Maria Puglisi. Ancora confusa dai sentimenti contrastanti che prova, la stilista riceve una sorpresa da parte del fidanzato Vito, che la porta a vedere una casa da acquistare insieme dopo il matrimonio. Lamantia, tuttavia, nota un nuovo bracciale al polso della sua fidanzata e chiede spiegazioni: Maria non può confessare che si tratta del regalo di Natale di Matteo e cerca di tergiversare. Mentre Adelaide e Umberto sono decisi a convincere Marta a rimanere a Milano, Tancredi viene scoperto da Vittorio che lo affronta sulla questione dell’investigatore privato. Al Paradiso, Delia scopre chi è il suo ammiratore segreto e Rosa saluta tutti dopo aver trovato un nuovo lavoro. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 9 gennaio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 10 gennaio 2024

Quando Matteo scopre che Vito ha portato Maria a vedere una casa per la loro vita insieme, decide di fare una mossa azzardata per infastidire Lamantia, facendogli notare il bracciale che la fidanzata porta al polso. Puglisi, furiosa, se la prende con Portelli per questo sgambetto davvero scorretto, dettato dalla pura gelosia. Mentre Delia riceve un invito romantico, Matilde affronta a duro muso Tancredi spingendolo a prendere una decisione assurda. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 10 gennaio 2024.

Puntata in onda Giovedì 11 gennaio 2024

Marta, dopo aver parlato con Tancredi e aver scoperto cosa è successo con Matilde, incontra Vittorio per comunicargli la sua decisione di rimanere a Milano. Mentre Botteri scopre che il corteggiatore di Delia è un furfante e la salva all’ultimo minuto, Maria ha deciso di mettere in chiaro le cose con Matteo e, per dissuaderlo a continuare il suo corteggiamento assurdo, fa un gesto plateale nei confronti di Vito. L’evento in Caffetteria è finalmente pronto e Marcello Barbieri chiede ad Adelaide di essere presente, ponendo così la contessa davanti all’evidenza di dover prendere una decisione seria su questo rapporto. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 dell’11 gennaio 2024.

Puntata in onda Venerdì 12 gennaio 2024

Adelaide sta per partire per Ginevra e, dopo aver parlato con Marcello comunicandogli la sua decisione, riceve la visita di Umberto che non vuole assolutamente che lasci Milano. Quando Elvira si complimenta con Salvatore per l’evento musicale in Caffetteria, il cuore dell’Amato esplode all’idea di aver fatto finalmente colpo e avere speranze di conquistare la Venere. Mentre il chiarimento tra Matteo e Maria prende una piega totalmente inaspettata, Marta e Matilde hanno un lungo confronto sui loro rispettivi ex e la Frigerio capisce di dovere a Tancredi un ultimo confronto a cuore aperto. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 12 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.