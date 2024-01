Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 gennaio 2024 - Maria si sentirà sempre più in un angolo. La stilista ha capito di provare dei sentimenti molto contrastanti. Da una parte è attratta da Matteo mentre dall’altra non vuole tradire la fiducia, l’amore e il sacrificio di Vito. Il Lamantia la farà sentire ancora più in gabbia dopo che le riferirà di avere intenzione di portala a vedere una casa, che ha intenzione di acquistare dopo il loro matrimonio. Intanto Rosa saluterà le Veneri e comunicherà di aver trovato un nuovo lavoro mentre Vittorio avrà il sospetto di essere pedinato. Per questo motivo affronterà Tancredi… di nuovo! Intanto il misterioso corteggiatore di Delia si rivelerà... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 gennaio 2024 - Diego non crederà nemmeno a una parola detta da Roberto e Marina e deciderà di fare le valigie e di cercare da solo Ida in Polonia. I Ferri dovranno stare molto attenti visto che il Giordano sarà più che mai scatenato e Raffaele gli darà una mano partendo con lui. Intanto Nunzio, tormentato ancora dai suoi sentimenti irrealizzabili per Rossella, riprenderà a flirtare con Diana, che però si è legata a un altro uomo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

