Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 9 gennaio 2024: Maria all'angolo. Vito vuole comprare casa!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 9 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Maria si sentirà in gabbia dopo che Vito le avrà rivelato di avere un progetto in mente per loro, dopo che si saranno sposati.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 9 gennaio 2024, alle ore 16.00, Maria si sentirà sempre più in un angolo. La stilista ha capito di provare dei sentimenti molto contrastanti. Da una parte è attratta da Matteo mentre dall’altra non vuole tradire la fiducia, l’amore e il sacrificio di Vito. Il Lamantia la farà sentire ancora più in gabbia dopo che le riferirà di avere intenzione di portala a vedere una casa, che ha intenzione di acquistare dopo il loro matrimonio. Intanto Rosa saluterà le Veneri e comunicherà di aver trovato un nuovo lavoro mentre Vittorio avrà il sospetto di essere pedinato. Per questo motivo affronterà Tancredi… di nuovo! Intanto il misterioso corteggiatore di Delia si rivelerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria in un angolo. Vito ha una sorpresa per lei

Maria è crollata. Da quando Matteo le ha presentato Silvana ma soprattutto le ha fatto un gradito regalo di Natale, la ragazza non sa più che fare e come comportarsi. Ha ormai compreso di essersi invaghita del Portelli ma anche di non poter tradire la fiducia e l’amore che Vito prova per lei. La situazione diventerà sempre più difficile quanto il Lamantia le riferirà di avere una sorpresa per lei: la porterà a vedere una casa, che ha intenzione di comprare dopo il loro matrimonio. Maria si sentirà in gabbia!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il corteggiatore di Delia si rivela

Per Delia sarà arrivato il momento di scoprire l’identità del suo corteggiatore. Il misterioso ragazzo si rivelerà alla Venere ma non sarà una gradita conoscenza. La giovane infatti si accorgerà, molto presto, di essersi messa in pericolo. Intanto Rosa informerà le Veneri di aver trovato un nuovo lavoro. Si recherà quindi al Paradiso per salutare le ragazze che, per le vacanze di Natale, sono state le sue colleghe.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio sospetta che Tancredi lo tenga d’occhio

Tancredi ha sguinzagliato un investigatore privato alle calcagna di Vittorio e Matilde. Tramite il suo scagnozzo il Di Sant’Erasmo controlla le mosse della moglie. Il Conti sospetterà di essere pedinato e capendo che dietro a tutto questo c’è lo zampino di Tancredi, deciderà di affrontarlo faccia a faccia. Lo scontro tra i due sarà molto duro e Matilde sarà costretta a intervenire successivamente, per convincere il marito a lasciarla in pace. Ma la Frigerio avrà presto anche un altro confronto.

