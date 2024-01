Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 gennaio 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 gennaio 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 gennaio 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 gennaio 2024 - Adelaide e Umberto cercheranno di tirare su il morale a Marta. La Contessa e il cognato prepareranno una sorpresa per la ragazza, molto delusa da come si sono evolute le cose negli Stati Uniti, in sua assenza. Intanto tra Elvira e Tullio le cose andranno sempre meglio e Salvo spererà di riconquistare il cuore della Venere trasformando il Caffè in un vero e proprio night club. Matilde e Vittorio vivranno la loro passione senza sapere che Tancredi li sta spiando tramite il suo investigatore privato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 gennaio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 gennaio 2024 - Diego comincerà a sospettare che a Ida sia successo davvero qualcosa di grave. Il ragazzo, dopo la telefonata della sua giovane innamorata, inizierà a farsi delle domande. Come mai la giovane non è tornata a casa ma soprattutto perché è così strana? Deciso a capire cosa sia accaduto, il Giordano affronterà Marina e Roberto, appena tornati da Londra. Magda, in Polonia, continuerà a tenere in ostaggio sua nipote mentre Luca avrà un nuovo piccolo vuoto di memoria. Le sue condizioni di salute saranno in peggioramento. Filippo dovrà invece cercare di fare da mediatore da Micaela e Michele, che non riescono a trovare un grande accordo sul lavoro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

