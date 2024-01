Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'8 gennaio 2024: Sorpresa inaspettata per Marta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 gennaio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide e Umberto cercheranno di tirare su il morale a Marta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa e il cognato prepareranno una sorpresa per la ragazza, molto delusa da come si sono evolute le cose negli Stati Uniti, in sua assenza. Intanto tra Elvira e Tullio le cose andranno sempre meglio e Salvo spererà di riconquistare il cuore della Venere trasformando il Caffè in un vero e proprio night club. Matilde e Vittorio vivranno la loro passione senza sapere che Tancredi li sta spiando tramite il suo investigatore privato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una sorpresa inaspettata per Marta

Marta ha avuto brutte notizie dagli Stati Uniti. Da quando è a Milano molte cose sono cambiate e non sarà facile per lei tornare in America. Umberto e Adelaide, preoccupati, cercheranno di tirarle su il morale e organizzeranno una sorpresa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ci rivelano che cosa combineranno esattamente i due ma ci dicono che cercheranno, in tutti i modi, di convincerla a rimanere a Milano, dove potrà stare insieme alla sua famiglia, al sicuro e amata. Cosa farà la Guarnieri? Che cosa deciderà per il suo futuro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo spera di riconquistare Elvira con il suo night club

Salvo ha scoperto che Tullio si trasferirà a Milano. Il ragazzo ha appreso questa notizia con sgomento e ha cominciato a pensare di non avere più alcuna chance con la Venere. Gli amici del barista lo hanno spinto a non arrendersi e anzi a proseguire con la sua idea di trasformare la sua Caffetteria, nelle ore notturne, in un night club. Salvatore penserà di dare retta ai ragazzi e di non crollare davanti a questa difficoltà. Forse c’è ancora speranza!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde e Vittorio non sanno di essere spiati

Tancredi ha deciso di tenere d’occhio tutte le mosse di sua moglie e di Vittorio. Il Di Sant’Erasmo vuole trovare l’occasione giusta per vendicarsi dello smacco subito e per attaccare il suo nemico. Vittorio e Matilde sono ignari di essere spiati e non si renderanno conto che un uomo, al soldo del nipote di Adelaide, li sta pedinando. Saranno talmente tanto presi dalla loro relazione da non lasciarsi coinvolgere da altro se non dal loro amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.