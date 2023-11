Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 novembre 2023 - Agata deciderà di disobbedire ai suoi genitori e di iscriversi al corso di disegno, nonostante il loro parere contrario. La ragazza ne parlerà con Roberto. Intanto Irene si preparerà a sostenere al meglio le prove per il concorso della miglior commessa di Milano. Vito chiederà a Matteo di aiutarlo con Maria, un’altra volta. Questa volta il Portelli – che vorrebbe rifiutare - dovrà accompagnare la stilista fuori città, visto che il fidanzato non potrà farlo, per vari imprevisti che dovrà risolvere. Tancredi intanto scoprirà che l’incidente gli impedirà di fare l’operazione immediata alla gamba. Il Di Sant’Erasmo lascerà velocemente l’ospedale anche se il medico non sarà d’accordo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 novembre 2023 - Damiano farà la sua scelta. Il Renda, dopo averci pensato a lungo, prenderà una decisione che potrebbe mettere a rischio il suo futuro e che manderà su tutte le furie Eugenio. La reazione del Nicotera, non si farà attendere. Intanto Clara sarà sempre più turbata dalla situazione che si è creata tra lei e Alberto mentre Rosa vorrà dare un taglio netto al suo passato. Un gesto carino di Ida convincerà Diego che tra lui e la giovane potrebbe essere arrivato il momento di accorciare le distanze ma il Giordano si illuderà. Micaela dirà no alla proposta di lavoro di Filippo ma Serena, convinta che la sorella sia adatta al ruolo, cercherà di farle cambiare idea... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

