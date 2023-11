Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023: Eduardo dice addio a Napoli. Clara lo seguirà?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda 27 novembre 2023 al 1° dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 novembre 2023

Rosa rivela a Giulia di essere molto triste per la fine della sua relazione con Damiano e per non aver più alcuna soluzione per impedirlo mentre Viola si trova a gestire un amore ben diverso – e forse più complicato – di quanto avesse immaginato. Pure il Renda è a un bivio ma per via di Eduardo. Il ragazzo non sa infatti se rimanere fedele alla sua divisa o rendere onore alla sua amicizia con il Sabbiese. Ida invece comincia a cercare un nuovo lavoro, che le permetta di mandare abbastanza denaro a casa e non pesare più su Marina e Roberto. Per lei si tratta però anche di un’occasione per rivedere Diego, con cui sembra esserci del tenero. Michele scopre invece una sconvolgente notizia: chi potrebbe affiancarlo nel suo programma, potrebbe essere Micaela Cirillo.

Puntata in onda Martedì 28 novembre 2023

Clara è ancora profondamente turbata per la decisione di Alberto di toglierle l’affidamento di Federico. Per la ragazza sono ore di grande tensione mentre Rosa decide di dimenticare il suo passato e di dargli un taglio netto. Damiano invece prende una decisione che manda Eugenio su tutte le furie; cosa avrà scelto di fare il Renda? Diego cerca di accorciare le distanze con Ida con un gesto carino ma le cose non vanno come da lui sperato mentre Micaela rifiuta la proposta di Filippo. Michele potrebbe tirare un sospiro di sollievo se non fosse che Serena ha subito pensato a un piano per far cambiare idea alla sorella.

Puntata in onda Mercoledì 29 novembre 2023

Damiano viene sospeso dal suo lavoro e Viola pensa che sia una vendetta da parte di Eugenio. La Bruni si prepara a uno scontro durissimo contro il suo ex marito. Ma la verità non è come crede. Intanto Niko inizia a fare da mediatore tra Clara e Alberto, per proteggere il piccolo e innocente Federico. I suoi tentativi però non portano a molto. Micaela si convince a fare il provino come co-conduttrice del programma di Michele ma il Saviani sicuramente non la prenderà per nulla bene.

Puntata in onda Giovedì 30 novembre 2023

Rosa vuole tagliare i ponti con il passato ma si trova a fare i conti con alcune difficoltà economiche, che potrebbero metterla con le spalle al muro. Eduardo invece si prepara a fare una proposta a Clara, che potrebbe cambiare completamente la vita della Curcio, alle prese con un Alberto senza più freni. Il Palladini è scatenato e vuole punire la sua ex, togliendole la custodia di suo figlio. Ornella invece si troverà a gestire una situazione complessa a lavoro e questo potrebbe spingerla a fare una scelta drastica sul suo futuro. Micaela si impegna per dimostrare sia a Filippo che a Michele che una Cirillo non si arrende davanti alle difficoltà. La giovane farà di tutto per mostrare il suo valore… ma come?

Puntata in onda Venerdì 1° dicembre 2023

Eduardo deve lasciare Napoli, la sua decisione è ormai presa. Clara è costretta a farci i conti e fare pure lei una scelta difficile ma che potrebbe aiutarla a cambiare vita. Michele e Micaela cominciano a collaborare ma il carattere della Cirillo emerge con prepotenza. La ragazza ha già in mente come dovrebbero andare le cose ma le sue scelte potrebbero non piacere al Saviani. Mariella e Guido torneranno a battibeccare a causa di un nuovo problema scolastico di Lollo. Chi dei due la spunterà e avrà ragione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.