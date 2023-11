Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023: Matilde sconvolta, Vittorio sapeva tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 27 novembre al 1° dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 27 novembre al 1° dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 27 novembre 2023

Al Paradiso c’è grande fermento per il concorso indetto a Milano per scegliere la migliore commessa. Irene è pronta a gareggiare ma dovrà vedersela con Lucia Giorgi di Galleria Moda Milano. Mentre viene finalmente a galla il vero motivo per cui la famiglia Puglisi è ostile al fatto che Agata frequenti un corso e insegua il suo sogno di avere una carriera artistica, Matilde prende una decisione definitiva sul rapporto con Tancredi. Nel frattempo, Umberto chiede di vedere Vittorio: deve parlargli di una situazione che ha la massima urgenza!

Puntata in onda Martedì 28 novembre 2023

Agata ha deciso cosa vuole fare del suo futuro e del corso di disegno e chiede consiglio a Roberto, senza consultare la sua ingombrante famiglia, mentre Irene si prepara al concorso più agguerrita che mai. Una sfortunata sequenza di fatti porta Vito a chiedere a Matteo di andare al suo posto a soccorrere Maria e Portelli, sebbene non vorrebbe avvicinarsi alla Puglisi visto i sentimenti che prova, è costretto ad accettare. In ospedale, Tancredi apprende che non potrà subire subito l’operazione alla gamba, come invece ipotizzato, e contro il parere medico vuole lasciare il reparto.

Puntata in onda Mercoledì 29 novembre 2023

Roberto ha scoperto che Agata ha deciso di prendere parte al corso senza il benestare della sua famiglia e, sapendo quanto lei ci terrebbe al contrario, decide di parlare con Ciro per persuaderlo. Maria scopre che sarà Matteo a portarla fuori città e, nonostante sia titubante, accetta l’unica soluzione possibile almeno che prima che qualcuno le riveli cosa Portelli prova realmente per lei. Inutile dire che la Puglisi sarà totalmente scossa da questa rivelazione. Matilde, stanca di sentire le scuse vuote di Tancredi e non credendo alle sue buone intenzioni, lascia la Villa.

Puntata in onda Giovedì 30 novembre 2023

La voce si è sparsa, dopo Maria anche Armando scopre che Matteo prova qualcosa per la Puglisi. Nel frattempo, Irene inizia a temere di non superare il concorso come migliore commessa di Milano e Agata, sentendo i suoi genitori discutere per lei, prende una decisione importante. Tancredi è furioso, Matilde non è tornata alla villa e sospetta che si sia recata a casa di Vittorio, così decide di andare da lui per verificare la sua ipotesi.

Puntata in onda Venerdì 1° dicembre 2023

Il giorno del concorso è arrivato e per Irene arriva una notizia inaspettata: nella commissione c’è anche Leonardo! Mentre Ciro torna sui propri passi, comprendendo finalmente il grande talento della figlia, Matilde fa ritorno alla villa con le idee chiari a proposito del suo futuro con Tancredi. Prima di parlare con il marito, tuttavia, la Frigerio scopre che Vittorio è sempre stato al corrente del coinvolgimento del consorte nell’incendio del mobilificio della sua famiglia e ne rimane sconvolta, per lei arriva un altro duro colpo da incassare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.