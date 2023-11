Un Posto al Sole Anticipazioni 28 novembre 2023: Damiano scatena l'ira di Eugenio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano prenderà una decisione che metterà in serio pericolo il suo futuro e farà infuriare di nuovo Eugenio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 28 novembre 2023, alle ore 20.50, Damiano farà la sua scelta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Renda, dopo averci pensato a lungo, prenderà una decisione che potrebbe mettere a rischio il suo futuro e che manderà su tutte le furie Eugenio. La reazione del Nicotera, non si farà attendere. Intanto Clara sarà sempre più turbata dalla situazione che si è creata tra lei e Alberto mentre Rosa vorrà dare un taglio netto al suo passato. Un gesto carino di Ida convincerà Diego che tra lui e la giovane potrebbe essere arrivato il momento di accorciare le distanze ma il Giordano si illuderà. Micaela dirà no alla proposta di lavoro di Filippo ma Serena, convinta che la sorella sia adatta al ruolo, cercherà di farle cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano fa infuriare Eugenio… di nuovo

La storia d’amore tra Viola e Damiano ha creato, come era prevedibile, dei forti attriti con Eugenio. Il Nicotera si è infuriato contro sua moglie ma anche contro il suo collaboratore, che credeva una persona a lui leale. Il Renda finirà per far arrabbiare ancora il magistrato ma questa volta Viola non c’entrerà nulla. Il poliziotto prenderà una decisione riguardo al suo futuro lavorativo, che metterà Eugenio nelle condizioni di doverlo allontanare. Questa decisione, ve lo anticipiamo, verrà però travisata dalla professoressa, che accuserà l’ex marito di essersi voluto vendicare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara preoccupata per la situazione con Alberto

Alberto tra trovato Eduardo a casa di Clara e la cosa lo ha mandato completamente in bestia. Il Palladini ha pensato di punire la sua ex, togliendole la custodia di Federico. L’avvocato ha accusato la Curcio di mettere in pericolo il loro figlio e vista la situazione, ha dichiarato di voler avere lui la custodia esclusiva del piccolo. Clara è giustamente preoccupata per questa frattura che si è creata con Alberto e teme che lui possa continuare a farle guerra, tirando fuori tutti i trucchi del suo mestiere. Rosa invece comincerà a pensare seriamente di dare un taglio al passato e di dimenticarsi di Damiano, una volta per tutte.

Micaela dice No alla radio

Michele è terrorizzato. Filippo ha proposto a Micaela il lavoro di nuova speaker della radio e la cosa non è piaciuta per nulla al Saviani. La Cirillo rifiuterà però la proposta del cognato, lasciandolo piuttosto basito. Serena calmerà il marito e gli dirà di essere convinta di aver trovato il modo per far cambiare idea alla sorella. Intanto un gesto carino di Ida, lascerà intendere a Diego che sia arrivato il momento di farsi avanti. Il Giordano traviserà le cose.

