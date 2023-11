Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai1 il 28 novembre 2023, alle ore 16.00, Agata deciderà di disobbedire ai suoi genitori e di iscriversi al corso di disegno, nonostante il loro parere contrario. La ragazza ne parlerà con Roberto. Intanto Irene si preparerà a sostenere al meglio le prove per il concorso della miglior commessa di Milano. Vito chiederà a Matteo di aiutarlo con Maria, un’altra volta. Questa volta il Portelli – che vorrebbe rifiutare - dovrà accompagnare la stilista fuori città, visto che il fidanzato non potrà farlo, per vari imprevisti che dovrà risolvere. Tancredi intanto scoprirà che l’incidente gli impedirà di fare l’operazione immediata alla gamba. Il Di Sant’Erasmo lascerà velocemente l’ospedale anche se il medico non sarà d’accordo.

I Puglisi hanno detto no alla carriera artistica di Agata. Ciro non ha alcuna intenzione di dare la figlia il suo consenso per iscriversi al corso di disegno e c’è un preciso motivo, che la bella Venere non vuole rispettare. Contro il parere dei suoi genitori, la giovane deciderà di presentare la domanda alla scuola e lo confesserà a Roberto, che le darà il suo sostegno anche questa volta. Ma cosa succederà quando si scoprirà cosa ha fatto?

Maria ha un impegno fuori Milano e Vito si è offerto di accompagnarla. Il Lamantia si troverà però costretto a rinunciare. Alcuni imprevisti sul lavoro, che si succederanno senza tregua, lo porteranno a chiedere a Matteo di sostituirlo e di accompagnare lui la stilista. Portelli vorrebbe dirgli di no ma la prospettiva di lasciare la Puglisi sola o costringerla a rinunciare, lo spingeranno a non rifiutare. La preparazione di questo viaggio e un nuovo cambio di programma, causerà grandi problemi tra Maria e Matteo.

Tancredi è stato investito e ora dovrà affrontare una nuova brutta notizia. I medici gli riferiranno che non potrà sottoporsi più all’operazione alla gamba, che aveva previsto a breve. Il Di Sant’Erasmo, abbandonato da Matilde, che ha deciso di lasciarlo, si farà dimettere dall’ospedale nonostante il parere contrario del medico. Cosa vorrà fare? Intanto Irene si preparerà a sostenere al meglio le prove per il concorso della miglior commessa di Milano.

