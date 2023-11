Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 novembre 2023 - Matilde prenderà una decisione, stavolta definitiva, su Tancredi. Dopo aver saputo tutta la verità sul mobilificio, la Frigerio sarà pronta a chiudere con il marito e dovrà solo rendere ufficiale la situazione. Intanto Irene vorrà partecipare al concorso indetto per scegliere la miglior commessa di Milano. La Cipriani prenderà molto seriamente la sfida, soprattutto dopo aver capito che parteciperà anche Lucia Giorgi. Intanto si capirà perché la famiglia Puglisi sia così contraria al fatto che Agata cominci una carriera artistica mentre Umberto si presenterà da Vittorio per chiedergli qualcosa di molto importante. Cosa vorrà Guarnieri da Conti? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 novembre 2023 - Michele scoprirà con orrore chi potrebbe arrivare in radio per lavorare con lui. Filippo comunicherà al Saviani la sua idea di chiedere una mano a Micaela. Secondo il Sartori, la Cirillo sarebbe perfetta come nuova speaker del loro programma ma la cosa non farà piacere al padre di Rossella. Intanto Rosa si confiderà con Giulia e le confesserà di sentirsi molto triste per la fine della sua relazione con Damiano, ormai innamorato di Viola. La Bruni invece capirà che la sua storia d’amore con il Renda non sarà per nulla facile e non solo per colpa di Eugenio. Ida continuerà a cercare un nuovo lavoro per poter inviare dei soldi alla famiglia e non pesare più su Marina e Roberto. La ragazza avrà modo di passare ancora un po’ di tempo con Diego... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

