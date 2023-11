Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 27 novembre 2023: Matilde ha deciso. Con Tancredi è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 27 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matilde avrà preso la sua decisione su Tancredi. Tra loro è tutto finito ma manca ancora...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 27 novembre 2023, alle ore 16.00, Matilde prenderà una decisione, stavolta definitiva, su Tancredi. Dopo aver saputo tutta la verità sul mobilificio, la Frigerio sarà pronta a chiudere con il marito e dovrà solo rendere ufficiale la situazione. Intanto Irene vorrà partecipare al concorso indetto per scegliere la miglior commessa di Milano. La Cipriani prenderà molto seriamente la sfida, soprattutto dopo aver capito che parteciperà anche Lucia Giorgi. Intanto si capirà perché la famiglia Puglisi sia così contraria al fatto che Agata cominci una carriera artistica mentre Umberto si presenterà da Vittorio per chiedergli qualcosa di molto importante. Cosa vorrà Guarnieri da Conti?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde dice basta e lascia Tancredi

Vittorio si è fatto da parte per permettere a Matilde di stare vicino a Tancredi – vittima di un incidente – e di risolvere tutti i loro problemi matrimoniali. Ma il Di Sant’Erasmo ha lasciato tutti di stucco, confessando alla moglie la verità sul mobilificio e uscendo allo scoperto. Per la Frigerio è stato un duro colpo e sarà più che mai convinta di non poter perdonare il consorte per quello che ha fatto ma soprattutto per averle tenuto nascosta la verità, per così tanto tempo. La donna ha così deciso di chiudere con lui e di dirgli addio per sempre. Le rimarrà però di ufficializzare la cosa e vorrà farlo al più presto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene affila le armi contro Lucia Giorgi

Al Paradiso, le Veneri hanno scoperto che è stato indetto un concorso per eleggere la migliore commessa di Milano. Irene vorrà partecipare e diventerà ancora più competitiva, quando scoprirà che potrebbe contendersi il titolo con l’odiata Lucia Giorgi della Galleria Milano Moda. La prospettiva di battere la rivale, con cui ha un conto in sospeso, la renderà ancora più combattiva. Intanto emergeranno i veri motivi per cui i Puglisi ostacolano la carriera artistica di Agata. Ma cosa sarà successo in passato?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto bussa alla porta di Vittorio

Quello che è successo a Tancredi ma soprattutto la sua decisione di rivelare tutta la verità a Matilde, condizioneranno anche gli affari del Di Sant’Erasmo. Umberto ne sarà perfettamente consapevole e capirà di dover parlare con Vittorio, prima che le cose degenerino, soprattutto dopo che Fiorenza ha bussato alla porta del Conti, per dirgli degli accordi presi con Tancredi, con la complicità del Guarnieri. Insomma il Commendatore sarà costretto a parlare con il suo ex genero, per chiedergli una cosa molto importante. Ma di cosa si tratterà esattamente? Sarà un favore o qualcosa di più particolare?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.