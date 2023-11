Un Posto al Sole Anticipazioni 27 novembre 2023: Michele terrorizzato. Ecco chi potrebbe affiancarlo in radio...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele scoprirà con orrore chi potrebbe essere il secondo speaker del suo programma mentre Ida si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Michele scoprirà con orrore chi potrebbe arrivare in radio per lavorare con lui. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Filippo comunicherà al Saviani la sua idea di chiedere una mano a Micaela. Secondo il Sartori, la Cirillo sarebbe perfetta come nuova speaker del loro programma ma la cosa non farà piacere al padre di Rossella. Intanto Rosa si confiderà con Giulia e le confesserà di sentirsi molto triste per la fine della sua relazione con Damiano, ormai innamorato di Viola. La Bruni invece capirà che la sua storia d’amore con il Renda non sarà per nulla facile e non solo per colpa di Eugenio. Ida continuerà a cercare un nuovo lavoro per poter inviare dei soldi alla famiglia e non pesare più su Marina e Roberto. La ragazza avrà modo di passare ancora un po’ di tempo con Diego.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele sconvolto dal nome del probabile nuovo speaker

Filippo vuole dare una ventata di novità al programma di Michele e, in accordo con il Saviani, ha deciso di cercare un nuovo speaker, che affiancherà il suo amico nella conduzione del talk. La sua scelta ricadrà su un nome che terrorizzerà Michele e che lo lascerà con i brividi lungo la schiena. La persona indicata da Filippo sarà Micaela Cirillo. Il padre di Rossella non sarà per nulla d’accordo e spererà che la ragazza non arrivi in sala di registrazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa, Viola e Damiano in crisi

Viola e Damiano sono ormai ufficialmente una coppia. La Bruni dovrà gestire non solo la delusione di Antonio, avvertito del divorzio dei suoi genitori, ma anche una relazione che non sarà di facile gestione. Sia lei che il Renda dovranno rendere conto ai loro figli e ai loro ex compagni e non giocherà a favore il fatto che Damiano si trovi in difficoltà con Eduardo. Il poliziotto non saprà infatti come comportarsi con il suo amico, ovvero se aiutarlo a tenersi nascosto o rimanere fedele alla sua divisa. Rosa invece troverà in Giulia una spalla su cui piangere e le racconterà di sentirsi sopraffatta dagli eventi e dal non avere più alcuna speranza con il suo ex.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida alla ricerca di un nuovo lavoro

Ida vuole rendersi indipendente e non dover più chiedere aiuti economici, per sé, a Roberto e Marina. La ragazza non vorrà più approfittare della generosità della Giordano e di suo marito e per mandare un gruzzoletto di soldi alla famiglia, si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Questo la porterà a passare ancora del tempo con Diego, con cui sembra essere nata un’intesa, che potrebbe avere dei risvolti romantici.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.