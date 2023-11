Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 novembre 2023 - capiterà una tragedia. Tancredi, messo alle strette da Vittorio, sarà furente. Il di Sant’Erasmo se la prenderà con Diletta e cercherà di convincerla a schierarsi contro il Conti. Le sue minacce non avranno effetto sulla giornalista. Per questo motivo si scontrerà violentemente di nuovo con Vittorio ma il loro faccia a faccia avrà un esito imprevisto: Tancredi verrà investito. Intanto Delia chiederà a Roberto di aiutare Agata a trovare il coraggio per iscriversi a una scuola di disegno, per coltivare il suo grande talento mentre Vittorio dà fiducia a Marcello e gli affida la parte economica di una campagna pubblicitaria. Umberto però sarà pronto a ostacolarlo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 novembre 2023 - Rossella e Silvia dovranno affrontare alcuni problemi creati da Isabella, la mamma di Riccardo. La donna, appena arrivata a Napoli, comincerà a creare qualche intoppo nei preparativi delle nozze e infastidirà Silvia. Michele invece apprezzerà la sua presenza, molto più di quanto ci si immaginasse. Intanto la fortuna comincerà a sorridere a Marina e Roberto. I due dovranno sì stringere ancora i denti davanti ad alcuni imprevisti accaduti al loro piano ma cominceranno a coglierne i frutti. Nunzio invece rimarrà sconvolto da una sorpresa, non tanto gradita, che gli farà Diana... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

