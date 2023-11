Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 novembre 2023: Tancredi viene investito!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 22 novembre 2023, alle ore 16.00, capiterà una tragedia. Tancredi, messo alle strette da Vittorio, sarà furente. Il Di Sant’Erasmo se la prenderà con Diletta e cercherà di convincerla a schierarsi contro il Conti. Le sue minacce non avranno effetto sulla giornalista. Per questo motivo si scontrerà violentemente di nuovo con Vittorio ma il loro faccia a faccia avrà un esito imprevisto: Tancredi verrà investito. Intanto Delia chiederà a Roberto di aiutare Agata a trovare il coraggio per iscriversi a una scuola di disegno, per coltivare il suo grande talento mentre Vittorio dà fiducia a Marcello e gli affida la parte economica di una campagna pubblicitaria. Umberto però sarà pronto a ostacolarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi viene investito

Tancredi ha confessato! Vittorio ha messo il Di Sant’Erasmo con le spalle al muro e lo ha messo nelle condizioni di dover rivelare la verità a Umberto. Guarnieri ha così scoperto che dietro al disastro del mobilificio, c’è la mano del suo socio. Il nipote di Adelaide non si rassegnerà e non accetterà di essere stato messo all’angolo e deciderà di regolare i conti con Diletta, a cui chiederà di mettere nei guai Vittorio. La giornalista non cederà ai suoi ricatti ma soprattutto non accetterà di schierarsi contro il Conti. Tancredi affronterà quindi di nuovo Vittorio, duramente. Il loro faccia a faccia avrà però un esito imprevisto. Un’auto investirà il nobile, lasciando Vittorio sconvolto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Delia vuole che Agata non rinunci al suo talento

Agata ha cominciato a lavorare con Roberto. Il Landi ha visto i bozzetti della Puglisi ed è rimasto piacevolmente colpito da lei e dal suo talento. Delia, al corrente di tutto, cercherà di spronare l’amica a iscriversi a una scuola di disegno. Quando Agata dimostrerà di essere ancora reticente, la Venere giocherà un’ultima carta. Chiederà a Roberto stesso di intervenire, per farle cambiare idea e per convincerla a coltivare il suo innato talento.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio affida a Marcello un importante incarico ma…

Vittorio ha deciso di dare una chance a Marcello e gli ha concesso una scrivania negli uffici del Paradiso. Il Conti lo terrà sotto stretta sorveglianza ma comincerà a lasciargli più spazio. Gli darà quindi l’incarico di occuparsi di una nuova campagna pubblicitaria. Barbieri sarà molto contento ma dovrà guardarsi le spalle da Umberto, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote, per impedirgli il successo.

