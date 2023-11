Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023: Tancredi investito da un'auto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 20 al 24 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 20 al 24 novembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 20 novembre 2023

Marcello Barbieri non viene coinvolto negli affari del Paradiso, nonostante stia a lui amministrare la parte della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, e questo inizia a pesargli al punto da chiedere aiuto a Matteo, coinvolto invece in quanto nuovo contabile. Mentre Vito inizia i suoi progetti per la nuova fabbrica, Maria Puglisi fa il miracolo e crea un abito strepitoso per la collezione natalizia che spazzerà via la concorrenza. Tancredi è certo di poter rimediare con Matilde ma ignora il fatto che Vittorio, dopo essersi assicurato che il dossier fornito da Diletta sia del tutto attendibile, è pronto a fronteggiarlo dandogli una amara ultimatum.

Puntata in onda Martedì 21 novembre 2023

Maria ha deciso di impegnarsi nella relazione con Vito e, vedendolo al settimo cielo per il nuovo progetto, decide di organizzargli una sorpresa a casa con la complicità delle amiche. Vito, nel frattempo, ha la stessa idea e si rivolge a Matteo, ignaro dei sentimenti che Portelli nutre per la Puglisi. Messo alle strette da Vittorio, che possiede un dossier compromettente sul passato, Tancredi ammette di essere la causa del disastro avvenuto al mobilificio Frigerio e chiede al suo rivale tempo per capire come confessare tutto alla moglie Matilde. Lei lo perdonerà? Buone notizie per Marcello, messo alla prova da Conti che gli concede una scrivania con la promessa in cambio di vedere il suo impegno.

Puntata in onda Mercoledì 22 novembre 2023

Mentre Delia chiede a Roberto di aiutarla a convincere la figlia Agata a seguire la sua passione e naturale inclinazione, seguendo un corso di disegno, avvengono i primi segni di apertura tra Vittorio e Barbieri. In occasione della creazione della nuova campagna pubblicitaria dell’Atelier, infatti, Conti concede a Marcello di occuparsi della parte economica ma è sempre pronto a controllarlo a vista. Messo alle strette dal dossier che Diletta ha dato a Vittorio, Tancredi se la prende con la giornalista ma le sue minacce non hanno effetto. Il di Sant’Erasmo affronta allora direttamente Vittorio in uno scontro durissimo, che si conclude con un terribile colpo di scena: un'auto lo investe!

Puntata in onda Giovedì 23 novembre 2023

Tancredi viene ricoverato d’urgenza e le notizie non sono delle migliori, Conti è totalmente sotto shock. Mentre avviene una conversazione importante tra Landi e Agata, Matteo capisce che Umberto sta tramando nell’ombra per soffiare al fratellastro un ricco affare, che si era procurato con fatica per la nuova campagna del Paradiso, e risolve la situazione. Portelli, poi, parla con Maria e le confessa di star aiutando Vito ma dichiara che si tirerà indietro se la situazione dovesse metterla in difficoltà dato che tra loro, non molto tempo prima, c’è stato un bacio.

Puntata in onda Venerdì 24 novembre 2023

Tancredi è migliorato ed è fuori pericolo, intanto Marcello e Matteo si alleano e con abili mosse riescono a mettere all’angolo Umberto prima che lui si approfitti di loro e gli soffi l’accordo pubblicitario. Mentre Matteo crolla e confessa le ragioni dei suoi debiti con lo strozzino al fratellastro, Agata rimane scottata dal rifiuto del padre di concederle il benestare per il corso di disegno che avrebbe tanto voluto intraprendere. Dopo quanto accaduto, Vittorio è pronto a mettersi definitivamente da parte e lasciare che Tancredi e Matilde risolvano i loro problemi coniugali una volta per tutte, ma il rivale compie un gesto inaspettato che rimetterà tutto in discussione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.