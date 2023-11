Un Posto al Sole Anticipazioni 22 novembre 2023: Rossella e Silvia alle prese con Isabella, la madre di Riccardo. Sono guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la madre di Riccardo metterà in difficoltà Silvia e Rossella mentre Diana farà una brutta sorpresa a Nunzio.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 22 novembre 2023, alle ore 20.50, Rossella e Silvia dovranno affrontare alcuni problemi creati da Isabella, la mamma di Riccardo. La donna, appena arrivata a Napoli, comincerà a creare qualche intoppo nei preparativi delle nozze e infastidirà Silvia. Michele invece apprezzerà la sua presenza, molto più di quanto ci si immaginasse. Intanto la fortuna comincerà a sorridere a Marina e Roberto. I due dovranno sì stringere ancora i denti davanti ad alcuni imprevisti accaduti al loro piano ma cominceranno a coglierne i frutti. Nunzio invece rimarrà sconvolto da una sorpresa, non tanto gradita, che gli farà Diana.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Problemi in vista per Rossella e Silvia

La mamma di Riccardo ha deciso di raggiungere il figlio a Napoli e di partecipare all’organizzazione del matrimonio attivamente. Nonostante il feeling con Rossella, Isabella – questo il nome della signora Crovi – comincerà a creare scompiglio nella vita della Graziani – mettendosi in mezzo nei preparativi - ma anche in quella di sua madre Silvia, che non apprezzerà poi tanto la sua presenza e la sua ingerenza. Michele invece sarà entusiasta di averla vicino e ne rimarrà ammaliato. Il Saviani comincerà a vedere la sua consuocera come una possibile nuova love story?

Un Posto al Sole Anticipazioni: La fortuna comincia a sorridere a Marina e Roberto

Per Lara la fine è vicina e la cosa sembra davvero essere così. Dopo diversi mesi di attesa, Marina e Roberto potrebbero veder realizzati i loro piani di vendetta. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 novembre 2023, i due si troveranno ad affrontare alcuni imprevisti, che li faranno tremare. Poi però, la fortuna comincerà a bussare alla loro porta e ad avvertirli di essere pronta a passare dalla loro parte. Sarà però definitivo? Ferri e la sua compagna si libereranno davvero della Martinelli?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio sconvolto da Diana

Le nozze tra Rossella e Riccardo si fanno sempre più vicine e l’arrivo della madre di Crovi ha reso le cose ancora più drammatiche. Nunzio sta ancora facendo i conti con gli strani sentimenti che prova per la Graziani ma soprattutto con la sua incapacità di dare un nome a quello che sente per la sua amica. A rendere tutto più complicato ci si metterà una sgradita sorpresa che il Cammarota riceverà da Diana. Di cosa si tratta lo scopriremo presto; per ora possiamo dirvi che Nunzio dovrà presto fare chiarezza o per lui sarà troppo tardi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.